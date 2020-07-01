Заехала не с той стороны четыре раза подряд: курьезный случай на заправке попал на видео

Источник материала: Tut.by

Очень странное видео сняли на заправке в США: там девушка смогла заправить свой автомобиль только с четвертой попытки. По какой-то причине первые три раза она подъезжала к колонке не с той стороны. Происходящее попало на видео: посмотрите, как все произошло.