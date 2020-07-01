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Белорусские учёные спрогнозировали урожайность грибов и ягод в этом сезоне

01.07.2020 18:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские ученые выдали прогноз урожайности дикорастущих ягод в 2020 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские учёные спрогнозировали урожайность грибов и ягод в этом сезоне

На основании анализа различных данных, погодных условий и замеченных тенденций ожидается, что урожай черники в Витебской и Гродненской областях будет чуть выше среднего, в Брестской, Гомельской и Минской – средним, а в Могилевской – ниже среднего. Хорошего урожая брусники в 2020 году ожидать не стоит. Особенно в Гомельской области, там он прогнозируется низким. Не стоит особо рассчитывать и на голубику.

Белорусские учёные спрогнозировали урожайность грибов и ягод в этом сезоне

Много клюквы, согласно прогнозу, в этом сезоне будет в Витебской области, в Гомельской и Могилевской, как обычно, в остальных областях – ниже среднего. Хуже прошлогоднего ожидается и плодоношение грибных угодий. Правда, тут все может измениться в сторону повышения, если летом будет достаточно осадков.

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Люди в материале: Сергей Савицкий

 
 
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Новости Беларуси. Белорусские ученые выдали прогноз урожайности дикорастущих ягод в 2020 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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