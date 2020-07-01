Похолодание длиной в 6,5 тысяч лет «отменилось» из-за глобального потепления

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Палеоклиматологи выяснили, что глобальное потепление вернуло Землю в климатический режим, который был характерен для самого теплого периода после того, как закончилось последнее оледенение. Таким образом оно ликвидировало последствия похолодания, которое длилось последние 6,5 тыс. лет. Результаты их исследования опубликовал научный журнал Scientific Data . Об этом сообщает ТАСС.



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«До начала глобального потепления температуры на Земле падали. Мы давно знаем, что климат планеты до середины XIX века становился более холодным на протяжении как минимум тысячи лет. Наши данные и анализ результатов прошлых палеоклиматических исследований показали, что это похолодание началось примерно 6,5 тыс. лет назад», — рассказал один из авторов исследования, профессор Университета Северной Аризоны Дарелл Кауфман.

Последняя «оттепель»

Последний ледниковый период начался примерно 2,6 млн лет назад. Его главная особенность была в том, что площадь оледенения и температура поверхности Земли на всем его протяжении не были постоянными. Ледники наступали и отступали каждые несколько десятков тысяч лет из-за резких похолоданий и потеплений. Последняя «оттепель» такого рода началась примерно 13 тыс. лет назад.

До максимальных значений во время этой «оттепели», которая продолжается и сейчас, температуры поднялись во время так называемого голоценового «климатического оптимума». Этот промежуток времени начался примерно 9 тыс. лет назад и закончился около пяти тысяч лет назад.

Во время голоценового климатического оптимума температуры в приполярных областях Земли поднялись на 4−9 °С, а в умеренных широтах Северного полушария — на 2−3 °С по сравнению с типичными значениями для всей ледниковой эпохи. Впоследствии температуры начали снижаться, несмотря на то, что доля парниковых газов в атмосфере в то время росла.

Отмененное глобальное похолодание

Подобные противоречия стали причиной споров среди палеоклиматологов. Ученые не сошлись во мнениях о том, когда завершился голоценовый «климатический оптимум», из-за чего настало похолодание и как долго оно продолжалось. Кауфман и его коллеги попытались получить ответы на все эти вопросы, реконструировав, как менялся климат Земли в последние 12 тыс. лет.

Для этого ученые объединили более 1,3 тыс. наборов данных, собранных в 679 уголках мира. Они представляли собой результаты анализа древней пыльцы и других отложений на дне древних озер, информацию о соотношении различных изотопов и элементов в раковинах морских водорослей-фораминифер, а также десятки других климатических индикаторов, которые показывают, какие температуры царили на Земле в прошлом.

Используя пять разных методик климатического анализа, Кауфман и его коллеги выяснили, что голоценовый «климатический оптимум» завершился примерно 6,5 тыс. лет назад. В то время среднегодовые температуры на Земле перестали расти и начали плавно падать, снижаясь на 0,1 °С каждую тысячу лет вплоть до середины XIX века.

Это падение, как предполагают ученые, было связано с периодическими изменениями в наклоне оси вращения Земли и характере ее движения по орбите. Из-за этого на Северное полушарие планеты стало падать меньше солнечного света, и среднегодовые температуры стали падать, несмотря на рост в концентрации СО 2 в атмосфере.

Ученые считают, что примерно 150 лет назад, когда из-за человечества в атмосферу стало попадать большое количество углекислого газа, эта тенденция на похолодание прекратилось и начался обратный процесс. Если ситуация будет продолжаться таким же образом и дальше, то Земля уже в ближайшие столетия вернется к состоянию, в котором она находилась примерно 125 тыс. лет назад, во времена так называемого Микулинского межледниковья.

При наступлении этой эры среднегодовые температуры на Земле были выше доиндустриальных значений примерно на 1−2 °С, а уровень воды в океане был на 10 метров выше, чем сейчас. Изучение климата той эпохи поможет ученым понять, что ожидает планету в будущем, если человечество проиграет войну с глобальным потеплением, заключают ученые.