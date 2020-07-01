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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ремонт крыши столичного дома привел к обрушению части потолка Хотели как лучше, а получилось, что не получилось… Ремонт крыши столичного дома привел к обрушению части потолка, залитым стенам и боязни жить в квартире. К нам в...

Хотели как лучше, а получилось, что не получилось… Ремонт крыши столичного дома привел к обрушению части потолка, залитым стенам и боязни жить в квартире. К нам в программу обратились жильцы дома по улице Киселева. Вчера буквально на глазах людей у них обвалился потолок. Что примечательно, о проблеме в квартире жильцы сообщали в ЖКХ еще неделю назад. Как говорят сами люди, всему виной странная технология - рабочие подрядной организации сняли металлические листы с кровли, затянули крышу пленкой и ушли на несколько дней. Соответственно, дожди, которые прошли в городе, оказались на потолках жильцов.Почему рабочие оставили крышу буквально голой, о сорванных сроках проведения работ и мнение сторон - в материалеЭто видео буквально на днях сняли жильцы дома по улице Киселева. Огромный пузырь образовался в натяжном потолке Еще в 20-х числах июня сразу после ремонта крыши, если его таковым можно назвать. Жилец квартиры номер 8 Георгий Кисель вспоминает: рабочие сняли жесть с крыши 18-го числа и ушли. Не удивительно, что оголившаяся кровля стала пропускать воду.Проблемы с крышей начались несколько лет назад, после ремонта. Предполагают, что работы тогда выполнили некачественно. Вода стала сочиться по стенам, заливать потолки.Под самой крышей дома разместилась мастерская Белорусского союза художников. Анатолий Белявский говорит: пока повезло, картины не пострадали. Тем не менее, приходится следить, откуда следующий раз начнет капать вода. При этом над головой уже осыпалась штукатурка.Люди не раз обращались в ЖКХ, написали даже коллективное письмо в горисполком. Добавим, комиссия еще в 2019 году признала, что требуется новый ремонт, который наметили на второй квартал 2020 года.Сегодня на той самой злополучной крыше вовсю кипит работа. Правда, как случилась ситуация, что те самые листы с кровли сняли и оставили ее практически голой на несколько дней, подрядчики ответить не смогли. Также непонятен момент со сроками ремонтных работ.Что примечательно, еще в начале июня Георгию Владимировичу прислали ответ из администрации района, мол, часть крыши уже сделали. Впрочем, по словам местных жителей, работы начались только в середине июня. О причинах происшествия нам рассказали в ЖКХ района.В ЖКХ пообещали держать ситуацию на контроле. У потерпевших жильцов сейчас есть два варианта развития событий - требовать материальное возмещение вреда или дожидаться ремонта за счет фирмы-подрядчика. Впрочем, почему решение, казалось бы, очевидной проблемы требует внимание журналистов - вопрос риторический.