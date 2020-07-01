Скончался актер фильма «Зловещие мертвецы» Дэн Хикс

Источник материала: ОНТ

Актер Дэн Хикс умер в возрасте 68 лет скончался, сообщает издание Guardian. Он известен многим по своей роли Джейка в фильме «Зловещие мертвецы 2».

Артист умер в Калифорнии, в своем доме после долгой борьбы с онкологическим заболеванием.

Ранее он сообщил: врачи прогнозировали, что он проживет еще примерно от года до трех лет. Тогда же он заявил, что уже может сказать, что прожил свои годы на полную, сожалений у него нет.

Хикс снялся в 36 фильмах, включая такие, как «Маньяк-полицейский», «Человек тьмы», «Человек-паук 2», «Оз: Великий и Ужасный».

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