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«Александрия собирает друзей»: чем удивит фестиваль в этом году

01.07.2020 21:14 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Александрия собирает друзей»: чем удивит фестиваль в этом году

Александрия вновь собирает друзей! Чуть больше недели остается до открытия самого народного праздника «Купалье». Фестиваль продлится два дня – 11 и 12 июля. В этом году он пройдет под патронатом ЮНЕСКО.

Сейчас идут последние приготовления. Организаторы приглашают всех желающих окунуться в невероятную атмосферу праздника. Ансамбль «Сябры», Алена Ланская, Инна Афанасьева и многие другие известные исполнители выступят на главной сцене фестиваля. Порадуют зрителей своим творчеством и наши соседи – Ирина Билык и Денис Майданов. Вести гала-концерт будет народный артист Беларуси Владимир Гостюхин. Ну, а завершится музыкальное шоу красочным фейерверком.

Светлана Ефимук, художественный руководитель Могилевской областной филармонии: «Гала-концерт состоится 11 июля в 21 час. В этом году для зрителей и гостей праздника будет представлено яркое сценическое оформление площадки в виде птицы-оберега, которой наши предки приписывали удивительные свойства. Считали ее хранительницей детей и символом счастья».

Будет работать и малая сценическая площадка. Развлечения на любой вкус: представления, концерты, квесты, а также праздничный дэнс для детей. А ночью – молодежная дискотека. Много интересного гости смогут увидеть и приобрести на выставке-ярмарке, где свое творчество представят ремесленники, а импровизированные мини-кафе – вкусную еду.  Позаботились организаторы и о поклонниках селфи. Для памятных фото созданы отдельные фотозоны. Словом, отличное настроение гарантировано каждому. И возможно, кому-нибудь посчастливится найти свою «папараць-кветку».

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Александрия вновь собирает друзей! Чуть больше недели остается до открытия самого народного праздника «Купалье». Фестиваль продлится два дня – 11 и 12 июля. В этом...
 
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