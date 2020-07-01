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В посольстве и под открытым небом: как голосуют россияне в странах СНГ

01.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Участки для голосования по поправкам в Конституцию РФ работают в странах Содружества, передают корреспонденты телеканала «МИР 24».

В Армении голосование проходит на открытом воздухе, передает Ирина Мкртчян. Доступ граждан жестко регламентирован, чтобы между избирателями оставалась безопасная дистанция. Участки для голосования открылись не только в Ереване. Их оборудовали на авиационной базе, расположенной в аэропорту Эребуни. А также на территории 102-й базы в Гюмри. Там смогут проголосовать российские военнослужащие. Сделать свой выбор смогут и те, кто задействован в нарядах и на занятиях по боевой подготовке на полигонах Камхуд и Алагяз.

«На учете в консульстве стоят примерно 20 тысяч человек. Сами понимаете, этим количество российских граждан здесь не исчерпывается. Сейчас ситуация специфическая, поскольку авиасообщение закрыто, въезд в Армению для иностранных граждан закрыт, туристов нет. Поэтому такой активности и посещаемости, как в обычное время, видимо, не будет», – сказал чрезвычайный и полномочный посол РФ в Армении Сергей Копыркин.

Голосование по поправкам к Конституции в Азербайджане проходит с соблюдением жестких санитарных правил, сообщает Кямран Гусейнов. Единственный в стране участок открыт в здании консульского отдела российского посольства в Баку. Всем пришедшим измеряют температуру, выдают маски, перчатки и одноразовые ручки. Иначе оборудовали кабинки для голосования. Тканевые занавески убрали, чтобы исключить контакты с поверхностями. Но для сохранения тайны голосования перед ними поставили специальные щиты.

«Я уже пять лет, как гражданин России. В Азербайджан приехал повидаться с родственниками. Из-за того что карантинный режим здесь ужесточили, пока не могу вернуться обратно. Поэтому на голосование пришел в российское посольство. Все организовано на должном уровне. Очередей на участке нет. Я здесь всего пять минут. Как пришел, сразу дали бланк для голосования», – отметил Сулейман Рустамов.

В Беларуси проживает более 100 тысяч россиян. Многие сделали выбор досрочно, на пяти избирательных участках, открытых по всей стране, передает Денис Кошелев. Но и в основной день выполнить свой конституционный долг спешит немало людей. В посольстве России в Минске даже выстроилась очередь. Отдать свой голос вместе с супругой пришел и руководитель дипмиссии Дмитрий Мезенцев.

«Также в Бресте, Могилеве, Гомеле, Островце проголосовали тысячи россиян, которые проживают на постоянной основе, кто приехал по личным и служебным делам. Для нас это день сплочения России. Понимания страны как огромного доброго дома, открытого для всех, готового к любому диалогу. Но и обязанного защищать свои интересы, свою территориальную целостность и историю», – сказал посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

На избирательных участках приняты серьезные санитарные меры. Так, на входе в здание посольства для всех обязательная обработка рук антисептиком, выдают маски, перчатки и одноразовые ручки. Накануне на всех участках провели полную дезинфекцию.



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Теги: Брест, Гомель
 
 
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В Армении участки для голосования работают на авиабазе в аэропорту Эребуни, на территории 102-й базы в Гюмри, на полигонах Камхуд и Алагяз.
 
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