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В посольстве и под открытым небом: как голосуют россияне в странах СНГ
01.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Участки для голосования по поправкам в Конституцию РФ работают в странах Содружества, передают корреспонденты телеканала «МИР 24».
В Армении голосование проходит на открытом воздухе, передает Ирина Мкртчян. Доступ граждан жестко регламентирован, чтобы между избирателями оставалась безопасная дистанция. Участки для голосования открылись не только в Ереване. Их оборудовали на авиационной базе, расположенной в аэропорту Эребуни. А также на территории 102-й базы в Гюмри. Там смогут проголосовать российские военнослужащие. Сделать свой выбор смогут и те, кто задействован в нарядах и на занятиях по боевой подготовке на полигонах Камхуд и Алагяз.
Голосование по поправкам к Конституции в Азербайджане проходит с соблюдением жестких санитарных правил, сообщает Кямран Гусейнов. Единственный в стране участок открыт в здании консульского отдела российского посольства в Баку. Всем пришедшим измеряют температуру, выдают маски, перчатки и одноразовые ручки. Иначе оборудовали кабинки для голосования. Тканевые занавески убрали, чтобы исключить контакты с поверхностями. Но для сохранения тайны голосования перед ними поставили специальные щиты.
В Беларуси проживает более 100 тысяч россиян. Многие сделали выбор досрочно, на пяти избирательных участках, открытых по всей стране, передает Денис Кошелев. Но и в основной день выполнить свой конституционный долг спешит немало людей. В посольстве России в Минске даже выстроилась очередь. Отдать свой голос вместе с супругой пришел и руководитель дипмиссии Дмитрий Мезенцев.
На избирательных участках приняты серьезные санитарные меры. Так, на входе в здание посольства для всех обязательная обработка рук антисептиком, выдают маски, перчатки и одноразовые ручки. Накануне на всех участках провели полную дезинфекцию.
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В Армении участки для голосования работают на авиабазе в аэропорту Эребуни, на территории 102-й базы в Гюмри, на полигонах Камхуд и Алагяз.
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