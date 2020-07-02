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Четыре рецепта легких салатов от итальянского шеф-повара, который давно живет в Беларуси

02.07.2020 07:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В 30-градусную жару есть (да и готовить) тяжелые блюда не хочется. Итальянский шеф-повар Томмазо д`Амато, который около десяти лет живет и работает в Минске, делится рецептами своих любимых легких салатов на итальянский манер, ингредиенты для которых легко найти в белорусских гипермаркетах и на рынках.

Салат овощной с лаймовой заправкой

На 2−4 порции:

  • помидоры крупные — 2 шт.;
  • авокадо — 1 шт.;
  • красный лук — 1 шт.;
  • кинза по вкусу;
  • лаймовый сок — 5−10 г.

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: unsplash.com

Как готовить: помидоры и авокадо нарезать кубиком, лук — соломкой. Овощи смешать, посыпать рубленой кинзой и заправить соком лайма по вкусу.

Салат с запеченной курицей и горчичной заправкой

На 4 порции:

  • куриные бедра — 4 шт.;
  • перепелиное яйцо — 8 шт.;
  • помидоры черри — 100 г;
  • орехи (можно миндаль, грецкие, кедровые) — 10−20 г;
  • для заправки: горчица (1 ст. ложка), оливковое масло (2−3 ст. ложки), апельсиновый сок (1 ст. ложка);
  • гранат (по желанию).

Как готовить: запечь куриные бедра, приправленные солью и перцем, в духовке до готовности, остудить и очистить от костей. Нарезать курицу произвольно, черри — пополам. Отварить перепелиные яйца, разрезать наполовину. Орехи слегка обжарить на сковороде. Приготовить заправку: смешать горчицу, оливковое масло и апельсиновый сок. Все ингредиенты соединить в тарелке, заправить, украсить орехами и зернами граната.

Салат с булгуром и овощами

На 4−6 порций:

  • крупа булгур — 200 г;
  • несколько видов любимых овощей (цукини, морковь, баклажан, сельдерей, перец) — по 30−40 г;
  • зеленый горошек (можно консервированный) — 100 г;
  • кукуруза консервированная — 1 банка;
  • помидоры черри — 150−200 г.

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: unsplash.com

Как приготовить: отварить булгур, охладить в холодной воде. Обжарить любимые овощи на растительном масле, черри разрезать пополам. Смешать булгур, овощи, горошек, кукурузу и черри. Заправкой может быть масло, в котором жарились овощи, но если вам ее недостаточно — добавьте еще 1−2 ст. л. оливкового масла. Салат хорошо хранится 2−3 дня в холодильнике.

Салат из трески с овощами

На 4 порции:

  • треска — 1 филе;
  • картофель — 1−2 шт.;
  • морковь небольшая — 1 шт.;
  • сельдерей стебель — 1 шт.;
  • красный лук небольшой — 1 шт.;
  • помидоры черри — 100−150 г;
  • заправка: оливковое масло (2−3 ст. ложки), белый винный уксус (1 ст. ложка), кедровые орехи (5−10 г).

Как приготовить: отварить треску в подсоленной воде (10−20 минут в зависимости от размера филе), очистить от костей и кожи, произвольно порезать. Отварить картофель, морковь и сельдерей до готовности, порезать кубиком. Нарезать соломкой красный лук, помидоры черри разрезать пополам. Все смешать в тарелке и залить заправкой из оливкового масла, винного уксуса и кедровых орехов. Можно подавать такой салат на хрустящих брускеттах (гренках).

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Теги: Минск
 
 
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В 30-градусную жару есть (да и готовить) тяжелые блюда не хочется. Итальянский шеф-повар делится рецептами своих любимых легких салатов, ингредиенты для которых...
 
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