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Четыре рецепта легких салатов от итальянского шеф-повара, который давно живет в Беларуси
Источник материала: Tut.by
В 30-градусную жару есть (да и готовить) тяжелые блюда не хочется. Итальянский шеф-повар Томмазо д`Амато, который около десяти лет живет и работает в Минске, делится рецептами своих любимых легких салатов на итальянский манер, ингредиенты для которых легко найти в белорусских гипермаркетах и на рынках.
Салат овощной с лаймовой заправкой
На 2−4 порции:
Как готовить: помидоры и авокадо нарезать кубиком, лук — соломкой. Овощи смешать, посыпать рубленой кинзой и заправить соком лайма по вкусу.
Салат с запеченной курицей и горчичной заправкой
На 4 порции:
Как готовить: запечь куриные бедра, приправленные солью и перцем, в духовке до готовности, остудить и очистить от костей. Нарезать курицу произвольно, черри — пополам. Отварить перепелиные яйца, разрезать наполовину. Орехи слегка обжарить на сковороде. Приготовить заправку: смешать горчицу, оливковое масло и апельсиновый сок. Все ингредиенты соединить в тарелке, заправить, украсить орехами и зернами граната.
Салат с булгуром и овощами
На 4−6 порций:
Как приготовить: отварить булгур, охладить в холодной воде. Обжарить любимые овощи на растительном масле, черри разрезать пополам. Смешать булгур, овощи, горошек, кукурузу и черри. Заправкой может быть масло, в котором жарились овощи, но если вам ее недостаточно — добавьте еще 1−2 ст. л. оливкового масла. Салат хорошо хранится 2−3 дня в холодильнике.
Салат из трески с овощами
На 4 порции:
Как приготовить: отварить треску в подсоленной воде (10−20 минут в зависимости от размера филе), очистить от костей и кожи, произвольно порезать. Отварить картофель, морковь и сельдерей до готовности, порезать кубиком. Нарезать соломкой красный лук, помидоры черри разрезать пополам. Все смешать в тарелке и залить заправкой из оливкового масла, винного уксуса и кедровых орехов. Можно подавать такой салат на хрустящих брускеттах (гренках).
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В 30-градусную жару есть (да и готовить) тяжелые блюда не хочется. Итальянский шеф-повар делится рецептами своих любимых легких салатов, ингредиенты для которых...
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