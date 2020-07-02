Четыре рецепта легких салатов от итальянского шеф-повара, который давно живет в Беларуси

Источник материала: Tut.by

В 30-градусную жару есть (да и готовить) тяжелые блюда не хочется. Итальянский шеф-повар Томмазо д`Амато, который около десяти лет живет и работает в Минске, делится рецептами своих любимых легких салатов на итальянский манер, ингредиенты для которых легко найти в белорусских гипермаркетах и на рынках.



Томмазо д`Амато Шеф-повар минского Café de Paris минского Café de Paris

Салат овощной с лаймовой заправкой

На 2−4 порции:

помидоры крупные — 2 шт.;

авокадо — 1 шт.;

красный лук — 1 шт.;

кинза по вкусу;

лаймовый сок — 5−10 г.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: unsplash.com

Как готовить: помидоры и авокадо нарезать кубиком, лук — соломкой. Овощи смешать, посыпать рубленой кинзой и заправить соком лайма по вкусу.

Салат с запеченной курицей и горчичной заправкой

На 4 порции:

куриные бедра — 4 шт.;

перепелиное яйцо — 8 шт.;

помидоры черри — 100 г;

орехи (можно миндаль, грецкие, кедровые) — 10−20 г;

для заправки: горчица (1 ст. ложка), оливковое масло (2−3 ст. ложки), апельсиновый сок (1 ст. ложка);

гранат (по желанию).

Как готовить: запечь куриные бедра, приправленные солью и перцем, в духовке до готовности, остудить и очистить от костей. Нарезать курицу произвольно, черри — пополам. Отварить перепелиные яйца, разрезать наполовину. Орехи слегка обжарить на сковороде. Приготовить заправку: смешать горчицу, оливковое масло и апельсиновый сок. Все ингредиенты соединить в тарелке, заправить, украсить орехами и зернами граната.

Салат с булгуром и овощами

На 4−6 порций:

крупа булгур — 200 г;

несколько видов любимых овощей (цукини, морковь, баклажан, сельдерей, перец) — по 30−40 г;

зеленый горошек (можно консервированный) — 100 г;

кукуруза консервированная — 1 банка;

помидоры черри — 150−200 г.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: unsplash.com

Как приготовить: отварить булгур, охладить в холодной воде. Обжарить любимые овощи на растительном масле, черри разрезать пополам. Смешать булгур, овощи, горошек, кукурузу и черри. Заправкой может быть масло, в котором жарились овощи, но если вам ее недостаточно — добавьте еще 1−2 ст. л. оливкового масла. Салат хорошо хранится 2−3 дня в холодильнике.

Салат из трески с овощами

На 4 порции:

треска — 1 филе;

картофель — 1−2 шт.;

морковь небольшая — 1 шт.;

сельдерей стебель — 1 шт.;

красный лук небольшой — 1 шт.;

помидоры черри — 100−150 г;

заправка: оливковое масло (2−3 ст. ложки), белый винный уксус (1 ст. ложка), кедровые орехи (5−10 г).

Как приготовить: отварить треску в подсоленной воде (10−20 минут в зависимости от размера филе), очистить от костей и кожи, произвольно порезать. Отварить картофель, морковь и сельдерей до готовности, порезать кубиком. Нарезать соломкой красный лук, помидоры черри разрезать пополам. Все смешать в тарелке и залить заправкой из оливкового масла, винного уксуса и кедровых орехов. Можно подавать такой салат на хрустящих брускеттах (гренках).

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