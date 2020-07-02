ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Молочно-товарный комплекс на 1,5 тыс. голов скота откроют в Пинском районе

02.07.2020 08:32 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Новый молочно-товарный комплекс откроют в ОАО "Парохонское" Пинского района 3 июля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в райисполкоме.

Молочно-товарный комплекс на 1,5 тыс. голов скота откроют в Пинском районе

Строительство молочно-товарного комплекса "Дубновичи" началось в августе прошлого года и велось за счет собственных средств предприятия и кредитных ресурсов. Ориентировочная стоимость значимого животноводческого объекта составила Br12 млн. Это шестая по счету ферма "Парохонского", рассчитанная на содержание 1,5 тыс. голов скота. Дополнительно здесь создано 25 рабочих мест с достойной зарплатой и комфортными условиями труда.

"Сейчас в районе строится шесть молочно-товарных комплексов, но похожего пока нет. Мы постарались, чтобы это была не ферма в старом понимании, а серьезное предприятие по производству молока. Здесь учтены новейшие вопросы технологии, аккумулирован лучший отечественный и зарубежный опыт. В частности, существенно улучшены условия для работы зооветеринарной службы, содержания животных. В доильном зале установлено шведское оборудование. С рентабельностью молока 25-30%, думаю, за восемь лет мы эту ферму окупим, а дальше начнем работать на прибыль", - поделился планами директор ОАО "Парохонское" Владимир Хроленко.

Сейчас дойное стадо хозяйства насчитывает 5,2 тыс. коров со средним удоем в 8 тыс. кг молока. С вводом в строй нового комплекса здесь планируют увеличить поголовье на 600 коров и нарастить валовое производство молока примерно на 12%. На сегодня "Парохонское" обеспечивает четверть всего объема молока, производимого в Пинском районе.

В настоящее время в районе содержится самое большое поголовье крупного рогатого скота в Беларуси - свыше 97 тыс. голов. За прошлый год хозяйства района произвели свыше 152 тыс. т молока. Это второй результат в Брестской области и четвертый - в стране.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Новый молочно-товарный комплекс откроют в ОАО "Парохонское" Пинского района 3 июля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в райисполкоме. Строительство...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь отмечает день вышиванки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
02.07.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика