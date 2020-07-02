Стюардессы назвали самые отвратительные привычки пассажиров самолетов

Источник материала: ОНТ

Бортпроводники нескольких авиакомпаний назвали самые отвратительные привычки пассажиров самолетов во время путешествий. Дискуссия развернулась на Reddit, пишет Lenta.ru.

Так, по словам одного из бортпроводников, многие пассажиры склонны оставлять после перелета ненужные вещи и мусор в не предназначенных для этого местах.

Таким образом, туристы увеличивают число бактерий в салоне, в то время как у экипажа зачастую не хватает времени между рейсами, чтобы качественно все убрать.

Сотрудники авиакомпаний призывают пассажиров самим проводить дополнительную обработку поверхностей и не забывать о правилах гигиены.

Фото: Shutterstock





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