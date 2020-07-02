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Проверили, как поживает река Лесная. Оказывается, полноводна, как никогда

02.07.2020 10:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Река Лесная начинает свой путь из Польши, проходит по территории Беловежской пущи, и впадает в Буг. Ещё несколько недель назад тут было совсем мало воды, но ситуация изменилась разительно после сильных дождей. Сейчас воды много, очень много.

Проверили, как поживает река Лесная. Оказывается, полноводна, как никогда

И похоже, скоро будет ещё больше...

Проверили, как поживает река Лесная. Оказывается, полноводна, как никогда

Проверили, как поживает река Лесная. Оказывается, полноводна, как никогда

Вашему вниманию - фотографии, сделанные недалеко от Бреста. Вода чистая, замора рыбы не наблюдается.

 
Теги: Брест
 
 
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  Река Лесная начинает свой путь из Польши, проходит по территории Беловежской пущи, и впадает в Буг. Ещё несколько недель назад тут было совсем мало воды, но...
 
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