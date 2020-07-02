Проверили, как поживает река Лесная. Оказывается, полноводна, как никогда

Источник материала: Виртуальный Брест

Река Лесная начинает свой путь из Польши, проходит по территории Беловежской пущи, и впадает в Буг. Ещё несколько недель назад тут было совсем мало воды, но ситуация изменилась разительно после сильных дождей. Сейчас воды много, очень много.





И похоже, скоро будет ещё больше...









Вашему вниманию - фотографии, сделанные недалеко от Бреста. Вода чистая, замора рыбы не наблюдается.