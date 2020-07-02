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Проверили, как поживает река Лесная. Оказывается, полноводна, как никогда
02.07.2020 10:34 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Река Лесная начинает свой путь из Польши, проходит по территории Беловежской пущи, и впадает в Буг. Ещё несколько недель назад тут было совсем мало воды, но ситуация изменилась разительно после сильных дождей. Сейчас воды много, очень много.
И похоже, скоро будет ещё больше...
Вашему вниманию - фотографии, сделанные недалеко от Бреста. Вода чистая, замора рыбы не наблюдается.
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Река Лесная начинает свой путь из Польши, проходит по территории Беловежской пущи, и впадает в Буг. Ещё несколько недель назад тут было совсем мало воды, но...
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