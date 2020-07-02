Оранжевый уровень опасности объявлен сегодня из-за гроз и ливней

Источник материала: Вороновская газета





Оранжевый уровень опасности объявлен сегодня, 2 июля, из-за гроз и ливней, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

На большей части территории страны с 9.00 до 15.00 ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни , град и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

В Минске гроза ожидается с 10.00 до 15.00. При грозе местами по городу прогнозируются сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Неблагоприятные явления в стране и столице сохранятся до конца дня.

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