|
Оранжевый уровень опасности объявлен сегодня из-за гроз и ливней
02.07.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Оранжевый уровень опасности объявлен сегодня, 2 июля, из-за гроз и ливней, сообщили
На большей части территории страны с 9.00 до 15.00 ожидаются грозы, при грозах
В Минске гроза ожидается с 10.00 до 15.00. При грозе местами по городу прогнозируются сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
Неблагоприятные явления в стране и столице сохранятся до конца дня.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оранжевый уровень опасности объявлен сегодня, 2 июля, из-за гроз и ливней, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)