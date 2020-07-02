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Лукашенко: Беларусь продолжит укрепление суверенитета

02.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил граждан республики с Днем независимости, который отмечается 3 июля, пишет БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что этот праздник наполнен особым смыслом для каждого белоруса. Он отмечается в день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков.

«Великая Победа спасла нас от истребления», – написал белорусский лидер.

Глава государства также подчеркнул, что Беларусь на протяжении всей своей более чем 1000-летней истории борется за самостоятельный путь развития.

Сегодня Беларусь – состоявшееся независимое государство, где каждый может достичь высот в любой сфере, отметил Лукашенко.

«Мы и впредь будем крепить наш суверенитет и строить будущее страны на принципах справедливости, равноправия и заботы о людях», – заверил белорусский лидер.

Президент пожелал соотечественникам здоровья, благополучия и мирного неба над головой.



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Теги: Минск
 
 
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Президент республики поздравил соотечественников с Днем независимости, который отмечается 3 июля.
 
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