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Лукашенко: Беларусь продолжит укрепление суверенитета
02.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил граждан республики с Днем независимости, который отмечается 3 июля, пишет
Лукашенко отметил, что этот праздник наполнен особым смыслом для каждого белоруса. Он отмечается в день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков.
«Великая Победа спасла нас от истребления», – написал белорусский лидер.
Глава государства также подчеркнул, что Беларусь на протяжении всей своей более чем 1000-летней истории борется за самостоятельный путь развития.
Сегодня Беларусь – состоявшееся независимое государство, где каждый может достичь высот в любой сфере, отметил Лукашенко.
Президент пожелал соотечественникам здоровья, благополучия и мирного неба над головой.
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Президент республики поздравил соотечественников с Днем независимости, который отмечается 3 июля.
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