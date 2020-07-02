В Гродно водитель VW решил проскочить на красный и снес бампер Skoda. Видео аварии

Источник материала: Tut.by

В Гродно водитель Volkswagen поехал на красный и врезался в Skoda. Видео происшествия опубликовал портал « АвтоГродно ».

Авария произошла днем 30 июня на проспекте Янки Купалы. Как видно на записи, водитель Skoda начал движение на зеленый сигнал светофора, а через несколько секунд на перекрестке в него врезался Volkswagen Passat, который на высокой скорости выехал на перекресток на красный.