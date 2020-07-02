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В Гродно водитель VW решил проскочить на красный и снес бампер Skoda. Видео аварии
Источник материала: Tut.by
В Гродно водитель Volkswagen поехал на красный и врезался в Skoda. Видео происшествия опубликовал портал «
Авария произошла днем 30 июня на проспекте Янки Купалы. Как видно на записи, водитель Skoda начал движение на зеленый сигнал светофора, а через несколько секунд на перекрестке в него врезался Volkswagen Passat, который на высокой скорости выехал на перекресток на красный.
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Авария произошла днем 30 июня на проспекте Янки Купалы.
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