﻿ В Гродно водитель VW решил проскочить на красный и снес бампер Skoda. Видео аварии. 21.by
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В Гродно водитель VW решил проскочить на красный и снес бампер Skoda. Видео аварии

02.07.2020 11:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно водитель Volkswagen поехал на красный и врезался в Skoda. Видео происшествия опубликовал портал «АвтоГродно».

Авария произошла днем 30 июня на проспекте Янки Купалы. Как видно на записи, водитель Skoda начал движение на зеленый сигнал светофора, а через несколько секунд на перекрестке в него врезался Volkswagen Passat, который на высокой скорости выехал на перекресток на красный.

 
Теги: Гродно
 
 
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Авария произошла днем 30 июня на проспекте Янки Купалы.
 
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