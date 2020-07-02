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Александр Ивановский: во время выборов мы выбираем тех людей, с которыми будем решать проблемы
Источник материала: СТВ
Профессор кафедры правовой информатики Академии МВД Беларуси Александр Ивановский рассказал о необходимости сохранять единство даже при различных точках зрения.
Александр Ивановский, профессор кафедры правовой информатики Академии МВД Беларуси:
Поэтому мне кажется, что надо нам в обществе сохранить единство в рамках определенного ядра. Конечно, имея свои точки зрения. И, конечно, мы не должны зависеть от внешнего влияния, потому что после это остается только распад и одни проблемы.
Что касается оппонентов власти, надо как-то вообще проверять, какие выдвигаются претензии. Какие-то там 860 миллионов сделали. Ну вообще такая дешевка, что так просто нельзя делать. Надо уважать по крайней мере себя и тех людей, к которым вы обращаетесь.
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Профессор кафедры правовой информатики Академии МВД Беларуси Александр Ивановский рассказал о необходимости сохранять единство даже при различных точках...
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