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Александр Ивановский: во время выборов мы выбираем тех людей, с которыми будем решать проблемы

02.07.2020 11:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Профессор кафедры правовой информатики Академии МВД Беларуси Александр Ивановский рассказал о необходимости сохранять единство даже при различных точках зрения.  

Александр Ивановский: во время выборов мы выбираем тех людей, с которыми будем решать проблемы

Александр Ивановский, профессор кафедры правовой информатики Академии МВД Беларуси:
Ситуация разворачивается активно. Мы находимся в предтече, по существу, следующего очень ответственного этапа избирательной кампании, и основной упор оппоненты действующей власти сделали на те проблемы, которые существуют. Хотя во время выборов мы выбираем тех людей, с которыми будем решать проблемы. Они должны быть наиболее подготовленными и четко представлять, видеть будущее Беларуси в далекой перспективе.

Поэтому мне кажется, что надо нам в обществе сохранить единство в рамках определенного ядра. Конечно, имея свои точки зрения. И, конечно, мы не должны зависеть от внешнего влияния, потому что после это остается только распад и одни проблемы.

Что касается оппонентов власти, надо как-то вообще проверять, какие выдвигаются претензии. Какие-то там 860 миллионов сделали. Ну вообще такая дешевка, что так просто нельзя делать. Надо уважать по крайней мере себя и тех людей, к которым вы обращаетесь.

Люди в материале: Александр Ивановский

 
 
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Профессор кафедры правовой информатики Академии МВД Беларуси Александр Ивановский рассказал о необходимости сохранять единство даже при различных точках...
 
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