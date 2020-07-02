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Почти официально. Посмотрите на новый флагман Samsung до анонса

02.07.2020 11:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Недавно мы писали о том, какими «фишками» обзаведется новый топовый смартфон компании Samsung — Galaxy Note20 Ultra. А сейчас в Сети появились рендеры с финальным дизайном устройства.


Изображения, по сообщениям обнаруживших их источников, находились на официальных сайтах Samsung в России и Украине. Правда, их быстро оттуда удалили, но рендеры успели сохранить энтузиасты.

Они подтверждают ранее ходившую информацию касательного дизайна Samsung Galaxy Note20 Ultra — задняя сторона девайса будет выполнена из матового стекла, а блок камеры окрасят в цвет «спинки». На изображениях устройство красуется в медной расцветке. Инсайдер Ice universe недавно говорил, что она станет эксклюзивом для всей линейки. Перо S Pen при этом останется глянцевым, а не матовым.


Приблизительные технические характеристики смартфона такие: экран на 6,9 дюйма (AMOLED, QHD, 120 Гц), процессор Exynos 992 для нашего рынка, от 12/256 ГБ памяти, аккумулятор объемом в 4500 мАч (быстрая проводная и беспроводная зарядки), поддержка 5G и eSIM, камера с улучшенным автофокусом на 108 Мп.

Скорее всего, презентация новинки состоится в онлайн-формате 5 августа. Тогда же покажут обычный Galaxy Note20, Galaxy Z Flip 5G, смарт-часы Galaxy Watch 3 и сгибающийся Galaxy Fold 2.

Ниже — цены других смартфонов Samsung:

 
 
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Изображения, по сообщениям обнаруживших их источников, находились на официальных сайтах Samsung в России и Украине.
 
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