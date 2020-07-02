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Лукашенко вручает госнаграды
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко вручает в четверг, 2 июля, государственные награды,
Он пояснил, почему сказал «тройной праздник».
Во-вторых, по словам Президента, особую торжественность встрече придает тот факт, что награждают лучших в своей профессии в преддверии Дня Независимости.
В-третьих, как подчеркнул Александр Лукашенко, в 2020 году весь мир отмечает 75-летие Великой Победы во Второй мировой войне.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко вручает в четверг, 2 июля, государственные награды, сообщает БЕЛТА. Он пояснил, почему сказал «тройной праздник». Во-вторых,...
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