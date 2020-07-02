Лукашенко вручает госнаграды

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко вручает в четверг, 2 июля, государственные награды, сообщает БЕЛТА.

Он пояснил, почему сказал «тройной праздник».

Во-вторых, по словам Президента, особую торжественность встрече придает тот факт, что награждают лучших в своей профессии в преддверии Дня Независимости.

В-третьих, как подчеркнул Александр Лукашенко, в 2020 году весь мир отмечает 75-летие Великой Победы во Второй мировой войне.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram