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Лукашенко вручает госнаграды

02.07.2020 10:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко вручает госнаграды

Президент Беларуси Александр Лукашенко вручает в четверг, 2 июля, государственные награды, сообщает БЕЛТА.

Он пояснил, почему сказал «тройной праздник».

Во-вторых, по словам Президента, особую торжественность встрече придает тот факт, что награждают лучших в своей профессии в преддверии Дня Независимости.

В-третьих, как подчеркнул Александр Лукашенко, в 2020 году весь мир отмечает 75-летие Великой Победы во Второй мировой войне.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко вручает в четверг, 2 июля, государственные награды, сообщает БЕЛТА. Он пояснил, почему сказал «тройной праздник». Во-вторых,...
 
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