Огромный беларуский самосвал попал в Книгу рекордов Гиннесса

Источник материала: KYKY

БелАЗ, огромный беларуский самосвал весом 810 тонн, попал в Книгу рекордов Гиннесса. Ведь он, как оказалось, – самый большой автомобиль, пишет «БелТА». Мощность этого гиганта – 4600 лошадиных сил.

Также передают, что самым неэкономичным авто признана экспериментальная модель – Bentley Meteor с самолетным двигателем мощностью 850 лошадиных сил. Расход топлива у нее – 117 литров на 100 километров пути.

Самая длинная машина – Cadillac Eldorado. Он переделан под 30-метровый лимузин. В нем 50 мест для пассажиров.

Также в Книгу рекордов попал Shelby Supercars Ultimate Aero TT как самый быстрый серийный автомобиль. Эта модель разгоняется до 411 км/ч. Мощность двигателя – 1287 лошадиных сил.