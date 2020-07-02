Выборы в молодежный парламент проходят в Совете Республики

Источник материала: ОНТ

Пока на общественных началах, но со всей ответственностью и гражданской позицией. В Совете Республики сегодня выбирают актив молодежного парламента.

По сути, это консультативно-совещательный орган при Национальном собрании, где будет отражаться точка зрения молодых людей в возрасте от 18 до 31 года по важным общественно-политическим вопросам. «Парламентские» кресла займут 70 белорусов из разных областей и Минска. Такой молодежный совет станет площадкой для диалога. Молодые люди смогут продвигать свои идеи. Кроме этого, парламентский актив сможет участвовать в законодательной деятельности.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram