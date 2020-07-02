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Ветерану труда «Брестоблавтотранса» - 85 лет

02.07.2020 12:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Многолетняя история и трудовая практика ОАО «Брестоблавтотранс» насчитывает немало имен заслуженных работников отрасли, трудовые достижения которых являются примером для последующих поколений.

Ветерану труда «Брестоблавтотранса» - 85 лет

О Гуревиче Владимире Матвеевиче наслышано не одно поколение автомобилистов. Общий трудовой стаж – 46 лет! Тридцать четыре года Владимир Матвеевич трудился в качестве руководителя Березовского автопарка.

«Мы гордимся, что знакомы с таким человеком», – так отзываются о Владимире Матвеевиче его бывшие коллеги и благодарят за долгие и счастливые годы совместной работы, грамотное руководство и помощь, возможность иметь и высказывать директору свое мнение, и за то, что с таким руководителем было приятно работать каждый день.

Как и много лет назад, Владимир Матвеевич по-прежнему остается верен своему личному принципу: «Надо уважать и любить человека, каков бы он ни был. Самое главное – не держать на людей злобу, подходить с пониманием к каждому. Как ты относишься к работнику, так и он относится и к тебе, и к работе. И еще – всегда говорить правду».

Уважаемый Владимир Матвеевич!

Примите самые искренние поздравления с 85-летием со дня рождения! крепкого вам здоровья, благополучия, удачи, неиссякаемого оптимизма!

Пусть каждый грядущий день вашей жизни будет наполнен любовью и заботой ваших родных и близких, а крепкое здоровье позволит ощущать все новые и новые впечатления от хороших событий и радушных встреч!

Мы благодарны ветеранам за тепло их сердец, за отданные работе силы, за опыт, которым они делились и продолжают делиться с нами.

Ленинский район г. Бреста 
по информации ОАО «Брестоблавтотранс»

Ветерану труда «Брестоблавтотранса» - 85 лет

Ветерану труда «Брестоблавтотранса» - 85 лет

Ветерану труда «Брестоблавтотранса» - 85 лет Ветерану труда «Брестоблавтотранса» - 85 лет Ветерану труда «Брестоблавтотранса» - 85 лет Ветерану труда «Брестоблавтотранса» - 85 лет Ветерану труда «Брестоблавтотранса» - 85 лет
Ветерану труда «Брестоблавтотранса» - 85 лет Ветерану труда «Брестоблавтотранса» - 85 лет Ветерану труда «Брестоблавтотранса» - 85 лет Ветерану труда «Брестоблавтотранса» - 85 лет

Ветерану труда «Брестоблавтотранса» - 85 лет

 
Теги: Брест
 
 
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