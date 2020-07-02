Неожиданно: умеренная выпивка может улучшить когнитивные функции

Источник материала: Ежедневник

Впрочем, вредного влияния алкоголя это не отменяет.

Употребление алкоголя в малых или умеренных количествах связано с улучшением когнитивной деятельности у людей среднего и пожилого возраста, утверждают ученые. Свою новую работу они опубликовали в JAMA, сообщают Медновости .

Ученые 9 лет наблюдали за 20 тысячами людей предпенсионного возраста. Те, что пили мало или умеренно, показывали заметно лучшие результаты тестов, оценивающих когнитивные функции, чем полные трезвенники. Ученые анализировали результаты тестов на способность вспоминать слова, словарный запас и ментальный статус. При проверке ментального статуса оценивается работа психики обследуемого в данный момент: его речь, настроение, поведение, восприятие и так далее.

Умеренным количеством выпитого ученые называли дозу до 8 стандартных порций алкоголя для женщин и до 14 стандартных порций для мужчин в неделю. В США, где проводилось исследование, стандартная порция – аналог 14 граммов чистого спирта.

У людей, которые пили алкоголь в больших количествах, ученые не обнаруживали улучшения когнитивных функций.

Впрочем, предупредили ученые, новые данные не отменяют вредных эффектов алкоголя. Следует помнить о риске гипертонии, инсульта и других болезней, которые может принести алкоголь.

В этом исследовании ученые не доказывают, что улучшение когнитивных функций – прямое следствие умеренного употребления алкоголя. Они показывают только связь между этими явлениями. Также эта научная работа не касалась вопроса, может ли умеренная выпивка снижать риск деменций – болезней, главным проявлением которых является ухудшение когнитивных функций.