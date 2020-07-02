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Двигался с пугающим громким звуком. Жители Японии наблюдали полёт метеора
Источник материала: СТВ
Новости Японии. В ночь на 2 июля жители Токио и прилегающих районов могли наблюдать полет метеора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Яркий светящийся объект шарообразной формы появился в небе около 2.30 часов ночи.
Стоит отметить, хотя полет метеоритов над Страной восходящего солнца фиксируют несколько раз в месяц, звук прохождения небесного тела через атмосферу на земле слышен крайне редко.
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Новости Японии. В ночь на 2 июля жители Токио и прилегающих районов могли наблюдать полет метеора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Яркий светящийся...
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