Двигался с пугающим громким звуком. Жители Японии наблюдали полёт метеора

Источник материала: СТВ

Новости Японии. В ночь на 2 июля жители Токио и прилегающих районов могли наблюдать полет метеора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Яркий светящийся объект шарообразной формы появился в небе около 2.30 часов ночи.

При этом был слышен громкий звук, напоминающий взрыв, от которого в некоторых домах тряслись стекла.









Стоит отметить, хотя полет метеоритов над Страной восходящего солнца фиксируют несколько раз в месяц, звук прохождения небесного тела через атмосферу на земле слышен крайне редко.