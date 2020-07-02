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Двигался с пугающим громким звуком. Жители Японии наблюдали полёт метеора

02.07.2020 14:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Японии. В ночь на 2 июля жители Токио и прилегающих районов могли наблюдать полет метеора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Яркий светящийся объект шарообразной формы появился в небе около 2.30 часов ночи.

При этом был слышен громкий звук, напоминающий взрыв, от которого в некоторых домах тряслись стекла.

Двигался с пугающим громким звуком. Жители Японии наблюдали полёт метеора

Двигался с пугающим громким звуком. Жители Японии наблюдали полёт метеора

Стоит отметить, хотя полет метеоритов над Страной восходящего солнца фиксируют несколько раз в месяц, звук прохождения небесного тела через атмосферу на земле слышен крайне редко.

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Новости Японии. В ночь на 2 июля жители Токио и прилегающих районов могли наблюдать полет метеора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Яркий светящийся...
 
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