Шторм в Бразилии унёс жизни 10 человек

Источник материала: ОНТ

Смертоносным оказался и шторм в Бразилии. Он унёс 10 жизней.





От непогоды пострадали южные штаты. Ливни и ветер до 100 километров в час срывал крыши с домов, валил деревья и столбы. Без электричества остались около 700 тысяч домов. Плохая погода также установилась в юго-восточных регионах. В самом густонаселённом штате Бразилии – Сан-Паулу – ураган перевернул лодки и автомобили.

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