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Шторм в Бразилии унёс жизни 10 человек

02.07.2020 14:10 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Шторм в Бразилии унёс жизни 10 человек

Смертоносным оказался и шторм в Бразилии. Он унёс 10 жизней.   


От непогоды пострадали южные штаты. Ливни и ветер до 100 километров в час срывал крыши с домов, валил деревья и столбы. Без электричества остались около 700 тысяч домов. Плохая погода также установилась в юго-восточных регионах. В самом густонаселённом штате Бразилии – Сан-Паулу – ураган перевернул лодки и автомобили.

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Смертоносным оказался и шторм в Бразилии. Он унёс 10 жизней.    От непогоды пострадали южные штаты. Ливни и ветер до 100 километров в час срывал крыши с домов, валил...
 
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