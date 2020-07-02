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Шторм в Бразилии унёс жизни 10 человек
Источник материала: ОНТ
Смертоносным оказался и шторм в Бразилии. Он унёс 10 жизней.
От непогоды пострадали южные штаты. Ливни и ветер до 100 километров в час срывал крыши с домов, валил деревья и столбы. Без электричества остались около 700 тысяч домов. Плохая погода также установилась в юго-восточных регионах. В самом густонаселённом штате Бразилии – Сан-Паулу – ураган перевернул лодки и автомобили.
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Смертоносным оказался и шторм в Бразилии. Он унёс 10 жизней. От непогоды пострадали южные штаты. Ливни и ветер до 100 километров в час срывал крыши с домов, валил...
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