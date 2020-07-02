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Анна Калиновская возвращается в «Минчанку»

02.07.2020 13:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Анна Калиновская возвращается в «Минчанку»

Волейболистка сборной Беларуси Анна Калиновская возвращается в «Минчанку».

Минувший сезона блокирующая провела в высшей лиге китайского Тайваня. В составе команды Top Speed она завоевала серебряные медали и была признана лучшей центральной блокирующей чемпионата. Ранее Калиновская уже выступала в составе «Минчанки». Спортсменка пять раз становилась чемпионкой Беларуси.

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Волейболистка сборной Беларуси Анна Калиновская возвращается в «Минчанку». Минувший сезона блокирующая провела в высшей лиге китайского Тайваня. В составе...
 
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