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Анна Калиновская возвращается в «Минчанку»
Источник материала: ОНТ
Волейболистка сборной Беларуси Анна Калиновская возвращается в «Минчанку».
Минувший сезона блокирующая провела в высшей лиге китайского Тайваня. В составе команды Top Speed она завоевала серебряные медали и была признана лучшей центральной блокирующей чемпионата. Ранее Калиновская уже выступала в составе «Минчанки». Спортсменка пять раз становилась чемпионкой Беларуси.
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Волейболистка сборной Беларуси Анна Калиновская возвращается в «Минчанку». Минувший сезона блокирующая провела в высшей лиге китайского Тайваня. В составе...
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