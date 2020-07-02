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Опубликовано расписание Лиги чемпионов сезона-2020/2021
Источник материала: Tut.by
УЕФА на своем сайте опубликовал расписание Лиги чемпионов в следующем сезоне,
Квалификация :
Предварительный раунд – 8-11 августа
Групповой этап:
1-й тур – 20-21 октября
Плей-офф:
1/8 финала – 16 февраля, 17 марта
Напомним, нынешний сезон Лиги чемпионов будет доигран в формате «Финала восьми» в Лиссабоне в период с 12 по 23 августа. Противостояния будут проходить в одноматчевом формате.
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Текущий розыгрыш трофея завершат в августе.
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