Опубликовано расписание Лиги чемпионов сезона-2020/2021

Источник материала: Tut.by

УЕФА на своем сайте опубликовал расписание Лиги чемпионов в следующем сезоне, передает championat.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Квалификация :

Предварительный раунд – 8-11 августа

Первый квалификационный раунд – 18-19 августа (с него стартует брестское "Динамо")

Второй квалификационный раунд – 25-26 августа

Третий квалификационный раунд – 15-16 сентября

Плей-офф – 22-30 сентября

Групповой этап:

1-й тур – 20-21 октября

2-й тур – 27-28 октября

3-й тур – 3-4 ноября

4-й тур – 24-25 ноября

5-й тур – 1-2 декабря

6-й тур – 8-9 декабря

Плей-офф:

1/8 финала – 16 февраля, 17 марта

1/4 финала – 6 апреля, 14 апреля

1/2 финала – 27 апреля, 5 мая

Финал – 29 мая (Стамбул)

Напомним, нынешний сезон Лиги чемпионов будет доигран в формате «Финала восьми» в Лиссабоне в период с 12 по 23 августа. Противостояния будут проходить в одноматчевом формате.