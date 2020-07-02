Публикуем обновленный список партнеров дисконтной программы «Ловите скидки!» от «Горецкого вестника»

|«Книжки-фишки». ИП Чмыриков Д. А.
Ул. Ленина, 24, площадь Якубовского.
инстаграм: knizhkifishki
|Магазин интересных вещей
|-10% (наушники, колонки, микрофоны);
-5% (все товары)
|«Затея». ИП Пузыревская Т. М.
Ул. Якубовского, 23А, пав. 21,
ТЦ «Зубренок»
|Товары для рукоделия
|-5%
|«Интеллект». ИП Воронин А. А.
Ул. М. Горького,3.
Тел. 7-09-93, 8-029-748-60-23.
|Магазин электроники. Ремонт ноутбуков, компьютеров, системных блоков,
техническое обслуживание
и информационные услуги
|-5% (продажа);
-10% (услуги)
|«Модная точка». ИП Богорадов А. В.
Ул. Якубовского, 23А,
пав. 21Б, ТЦ «Зубренок».
|Мужская, женская одежда, белье, обувь
(сток, секонд хенд
премиум-класса)
|-10% (скидки
не суммируются)
|«Семейная оптика».
ИП Збуржинский С. В.
Ул. Якубовского, 23А, 2 этаж, пав. 25,
ТЦ «Зубренок».
Тел. 8-033-300-79-72.
|Магазин оптики
|-10%
|«Немо». ИП Дерюжков Д. Г.
Ул. Якубовского, 34, ТЦ «Мир».
Тел. 8-029-241-88-13.
|Детский
развлекательный центр
|-7%
|«Сфера». ИП Третьякова О. М.
Пр. Интернациональный, 2.
|Студия аэродизайна
|-10%
|ООО «Технопарк «Горки».
Пр. Интернациональный, 1
(слева от главного входа ДК БГСХА).
|Кофейня
|-5%
|«Мадам Шоколадница».
Т. 8-029-508-55-27.
|Торты на заказ
|-10% на коробку капкейков 12 шт.;
-10% на большую коробку 20×20 см (пряничные);
-7% на все
кремовые торты
при заказе от 2,5 кг
|«Цветы. Хозтовары».
Пр. Интернациональный, 2.
Тел. 8-029-103-37-62.
|Цветы, хозтовары
|-10%
|«Азбука кофе». ИП Шкута В. Н.
Ул. Советская, 10Б.
|Кофейня
|-5%
|«AquaSTOP». ИП Гаспарян Д. Г.
Пр. Интернациональный, 2.
Тел. 8-029-778-07-19.
|Реставрация и покраска изделий из кожи
и замша
|-10%
|Такси «157». ИП Булаш А. И.
|Такси
|-5%
|«Complex». ИП Боровиков В. В.
Ул. Мира, 47б.
Т. 8-029-543-34-02.
|Автомойка
|-10%
|«Елена». ИП Молдованова Е. А.
Ул. Куйбышева, 3, 2 этаж.
Тел. 8-029-332-50-86.
|Кабинет маникюра
и педикюра
|-10%
|«Цветочный дворик».
ИП Лихачева Е. М.
Ул. Якубовского, 28, пав. 15.
(во дворе ТЦ «Малая Европа»)
Т. 8-033-694-75-66.
|Магазин цветов
и подарков
|-10% (игрушки)
|«Любимый малыш».
ИП Аханькова Е. С.
Ул. Якубовского, 28, пав. 33,
ТЦ «Малая Европа».
Т. 8-029-744-26-53.
Инстаграм: beloved_baby_2020
|Одежда и товары
для детей
|-5%
|«Буква и цифра». ИП Арбузенко С. А.
Ул. Якубовского, 28, пав. 7.
Т. 8-29-606-69-02
|Канцтовары, сувениры,
книги, товары
для офиса и дома
|-3%
|«Privetgsm». ИП Филипович А. С.
Ул. Якубовского, 28, 2 этаж, пав. 32, ТЦ «Малая Европа».
Т. 8-029-867-84-43.
Инстаграм: privetgsm_gorki
|Мобильные аксессуары
и гаджеты
|-15% (наушники Celebrat S30)
-10% (все товары)
|ЧУП «Моли сан плаза».
Ул. Якубовского, 23А, пав. 35.
ТЦ «Зубренок». Т. 8-029-386-31-11.
|частное унитарное
предприятие
по оказанию услуг
|-10% (массаж
и солярий)
|«Гримерка».
Ул. Якубовского, 23А, пав. 21.
ТЦ «Зубренок». Т. 8-029-318-54-60.
|Студия красоты
|-10%
|«Ольга».
Ул. Советская, 10Б.
Тел. 8-029-540-82-33.
|Парикмахерская
|-3% (сложное
окрашивание)