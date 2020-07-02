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Публикуем обновленный список партнеров дисконтной программы «Ловите скидки!» от «Горецкого вестника»

02.07.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


Редакция «Горецкого вестника» тем, кто выписал газету сразу на второе полугодие 2020 года, предоставила дисконтную карту «Ловите скидки!» Она позволяет экономить от 3% до 15% при покупке товаров и пользовании услугами отдельных предприятий г. Горки.

С полным списком этих организаций с указанием размера скидки, адресов и телефонов можно ознакомиться в приведенной ниже таблице.

Дисконтные карты выдаются читателям в редакции газеты по адресу: ул. Советская, д. 8 (2-й этаж). Срок действия дисконтной карты — с 1 июля по 31 декабря 2020 года.

«Книжки-фишки». ИП Чмыриков Д. А.

Ул. Ленина, 24, площадь Якубовского.

инстаграм: knizhkifishki

Магазин интересных вещей-10% (наушники, колонки, микрофоны);

-5% (все товары)

«Затея». ИП Пузыревская Т. М.

Ул. Якубовского, 23А, пав. 21,

ТЦ «Зубренок»

Товары для рукоделия-5%
«Интеллект». ИП Воронин А. А.

Ул. М. Горького,3.

Тел. 7-09-93, 8-029-748-60-23.

Магазин электроники. Ремонт ноутбуков, компьютеров, системных блоков,

техническое обслуживание

и информационные услуги

-5% (продажа);

-10% (услуги)

«Модная точка». ИП Богорадов А. В.

Ул. Якубовского, 23А,

пав. 21Б, ТЦ «Зубренок».

Мужская, женская одежда, белье, обувь

(сток, секонд хенд

премиум-класса)

-10% (скидки

не суммируются)

«Семейная оптика».

ИП Збуржинский С. В.

Ул. Якубовского, 23А, 2 этаж, пав. 25,

ТЦ «Зубренок».

Тел. 8-033-300-79-72.

Магазин оптики-10%
«Немо». ИП Дерюжков Д. Г.

Ул. Якубовского, 34, ТЦ «Мир».

Тел. 8-029-241-88-13.

Детский

развлекательный центр

-7%
«Сфера». ИП Третьякова О. М.

Пр. Интернациональный, 2.

Студия аэродизайна-10%
ООО «Технопарк «Горки».

Пр. Интернациональный, 1

(слева от главного входа ДК БГСХА).

Кофейня-5%
«Мадам Шоколадница».

Т. 8-029-508-55-27.

Торты на заказ-10% на коробку капкейков 12 шт.;

-10% на большую коробку 20×20 см (пряничные);

-7% на все

кремовые торты

при заказе от 2,5 кг

«Цветы. Хозтовары».

Пр. Интернациональный, 2.

Тел. 8-029-103-37-62.

Цветы, хозтовары-10%
«Азбука кофе». ИП Шкута В. Н.

Ул. Советская, 10Б.

Кофейня-5%
«AquaSTOP». ИП Гаспарян Д. Г.

Пр. Интернациональный, 2.

Тел. 8-029-778-07-19.

Реставрация и покраска изделий из кожи

и замша

-10%
Такси «157». ИП Булаш А. И.Такси-5%
«Complex». ИП Боровиков В. В.

Ул. Мира, 47б.

Т. 8-029-543-34-02.

Автомойка-10%
«Елена». ИП Молдованова Е. А.

Ул. Куйбышева, 3, 2 этаж.

Тел. 8-029-332-50-86.

Кабинет маникюра

и педикюра

-10%
«Цветочный дворик».

ИП Лихачева Е. М.

Ул. Якубовского, 28, пав. 15.

(во дворе ТЦ «Малая Европа»)

Т. 8-033-694-75-66.

Магазин цветов

и подарков

-10% (игрушки)
«Любимый малыш».

ИП Аханькова Е. С.

Ул. Якубовского, 28, пав. 33,

ТЦ «Малая Европа».

Т. 8-029-744-26-53.

Инстаграм: beloved_baby_2020

Одежда и товары

для детей

-5%
«Буква и цифра». ИП Арбузенко С. А.

Ул. Якубовского, 28, пав. 7.

Т. 8-29-606-69-02

Канцтовары, сувениры,

книги, товары

для офиса и дома

-3%
«Privetgsm». ИП Филипович А. С.

Ул. Якубовского, 28, 2 этаж, пав. 32, ТЦ «Малая Европа».

Т. 8-029-867-84-43.

Инстаграм: privetgsm_gorki

Мобильные аксессуары

и гаджеты

-15% (наушники Celebrat S30)

-10% (все товары)

ЧУП «Моли сан плаза».

Ул. Якубовского, 23А, пав. 35.

ТЦ «Зубренок». Т. 8-029-386-31-11.

частное унитарное

предприятие

по оказанию услуг

-10% (массаж

и солярий)

«Гримерка».

Ул. Якубовского, 23А, пав. 21.

ТЦ «Зубренок». Т. 8-029-318-54-60.

Студия красоты-10%
«Ольга».

Ул. Советская, 10Б.

Тел. 8-029-540-82-33.

Парикмахерская-3% (сложное

окрашивание)

 


 
 
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Редакция «Горецкого вестника» тем, кто выписал газету сразу на второе полугодие 2020 года, предоставила дисконтную карту «Ловите скидки!» Она позволяет экономить от...
 
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