Публикуем обновленный список партнеров дисконтной программы «Ловите скидки!» от «Горецкого вестника»

Источник материала: Горецкий вестник

Редакция «Горецкого вестника» тем, кто выписал газету сразу на второе полугодие 2020 года, предоставила дисконтную карту «Ловите скидки!» Она позволяет экономить от 3% до 15% при покупке товаров и пользовании услугами отдельных предприятий г. Горки.

С полным списком этих организаций с указанием размера скидки, адресов и телефонов можно ознакомиться в приведенной ниже таблице.

Дисконтные карты выдаются читателям в редакции газеты по адресу: ул. Советская, д. 8 (2-й этаж). Срок действия дисконтной карты — с 1 июля по 31 декабря 2020 года.