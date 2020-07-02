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Клуб КХЛ «Трактор» из Челябинска проведёт предсезонный сбор в Беларуси
Источник материала: ОНТ
Клуб Континентальной хоккейной лиги «Трактор» из Челябинска проведёт предсезонный сбор в Беларуси.
Команда планирует начать двухнедельную подготовку в олимпийском спорткомплексе «Раубичи» с 19 июля. Также «Трактор» сыграет два товарищеских матча с минским «Динамо». Эти спарринги состоятся 30 июля и 1 августа. Напомним, в составе челябинский команды выступают защитники сборной Беларуси – Ник Бэйлен и Олег Евенко.
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Клуб Континентальной хоккейной лиги «Трактор» из Челябинска проведёт предсезонный сбор в Беларуси. Команда планирует начать двухнедельную подготовку в...
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