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Клуб КХЛ «Трактор» из Челябинска проведёт предсезонный сбор в Беларуси

02.07.2020 14:36 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Клуб КХЛ «Трактор» из Челябинска проведёт предсезонный сбор в Беларуси

Клуб Континентальной хоккейной лиги «Трактор» из Челябинска проведёт предсезонный сбор в Беларуси. 

Команда планирует начать двухнедельную подготовку в олимпийском спорткомплексе «Раубичи» с 19 июля. Также «Трактор» сыграет два товарищеских матча с минским «Динамо». Эти спарринги состоятся 30 июля и 1 августа. Напомним, в составе челябинский команды выступают защитники сборной Беларуси – Ник Бэйлен и Олег Евенко.

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Клуб Континентальной хоккейной лиги «Трактор» из Челябинска проведёт предсезонный сбор в Беларуси.  Команда планирует начать двухнедельную подготовку в...
 
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