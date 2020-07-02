Под Осиповичами фура вытолкнула на встречку ЗИЛ: грузовик перевернулся, водитель в реанимации

Источник материала: Tut.by

Водитель грузовика получил тяжелые травмы при столкновении с фурой в Осиповичском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.





Происшествие случилось днем 1 июля. Предварительно установлено, что 28-летний водитель фуры Scania ехал по трассе Минск — Гомель. На 109-м километре дороги он отвлекся от управления и врезался в попутный грузовик ЗИЛ. От удара последний протаранил тросовое ограждение, выехал на полосу встречного движения и перевернулся.

В результате ДТП 61-летний водитель ЗИЛа получил серьезные травмы, с которыми был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.





Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси.