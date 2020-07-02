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Maserati показала первый за почти 20 лет двигатель V6 собственной разработки

02.07.2020 16:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У Maserati появился первый двигатель собственной разработки за последние 18 лет — первым его получит будущий суперкар MC20.


Начиная с 2002 года фирма из Модены использовала на своих моделях бензиновые двигатели Ferrari, а позже еще и турбодизели разработки VM Motori. А теперь в Maserati с гордостью отмечают, что готов ее новый V6, целиком разработанный внутри компании без привлечения сторонних специалистов (читай Ferrari). Трехлитровый агрегат массой 220 кг получил два турбокомпрессора, расположенные по бокам блока цилиндров с углом развала 90 градусов. Диаметр цилиндра равен 88 мм, а ход поршня — 82 мм.


Заявленная мощность — 630 л.с. при 7500 об/мин, максимальный крутящий момент равен 730 Нм (доступен в диапазоне 3000−5500 об/мин). При этом отсечка у V6 установлена на отметке 8000 об/мин. Из других особенностей нового мотора — комбинированный впрыск (во впускной коллектор и непосредственно в цилиндры), система смазки с «сухим» картером и более эффективная по сравнению с традиционными система зажигания, в которой каждый цилиндр располагает двумя свечами (отдельная свеча воспламеняет топливовоздушную смесь в специальной предкамере).


Новому мотору Maserati, к слову, подобрали и звучное имя — Nettuno. Кроме MC20, премьера которого должна состояться в сентябре в Модене, новый мотор позже планируется устанавливать и на другие модели Maserati.

 
 
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У Maserati появился первый новый двигатель собственной разработки за последние 18 лет - он будет устанавливаться на грядущий флагманский суперкар MC20.
 
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