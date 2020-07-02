|
Женщина начала спать в другой комнате, а муж обиделся. Ведь он всего лишь хотел помочь другу
Источник материала: СТВ
Женщина не могла высыпаться по ночам и решила спать в комнате для гостей. Муж обиделся на жену, но причиной поступка супруги стали его собственные действия.
Пользовательница Reddit под ником Dedeugd505
У мужа Dedeugd505 есть друг, который работает дальнобойщиком. И этот друг каждую ночь (примерно с 1:00 до 4:00) звонит супругу женщины, чтобы не уснуть за рулём. Мужчина каждый раз отвечает на звонки и, лёжа в кровати, громко разговаривает. Это мешает автору истории спать.
Сначала Dedeugd505 вежливо попросила мужа не брать трубку или выходить из спальни, поскольку у неё сложная работа, а также ей просто нужно высыпаться. Мужчина ответил отказом на просьбу жены и сказал, что он не будет сбрасывать звонок, ведь иначе его друг может уснуть и попасть в ДТП. Выходить из комнаты он тоже отказался, поскольку у него проблемы с коленями, и ему больно вставать с кровати.
Автор публикации с пониманием отнеслась к аргументам супруга, но всё-таки она, как и любой человек, испытывает потребность во сне. Не желая начинать конфликт, Dedeugd505 решила спать перед рабочими сменами в комнате для гостей. Мужчина начал злиться и пожаловался жене, что ему очень одиноко из-за того, что она теперь не спит вместе с ним каждую ночь.
Прочитав историю Dedeugd505, пользователи соцсети единогласно решили, что в данной ситуации правда на стороне автора публикации. Комментаторы отметили, что мужчина говорит с другом ради его безопасности, но не заботится о том, что его уставшая супруга может получить травму на своей работе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Женщина не могла высыпаться по ночам и решила спать в комнате для гостей. Муж обиделся на жену, но причиной поступка супруги стали его собственные действия. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)