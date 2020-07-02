Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Чечерске водитель попытался дать взятку инспекторам ГАИ - теперь его будут судить Эта история произошла еще в 28 июня. Подробности рассказали в МВД. По информации ведомства, инспекторы остановили грузовой микроавтобус «мерседес» на транзитных...

Эта история произошла еще в 28 июня. Подробности рассказали в МВД. По информации ведомства, инспекторы остановили грузовой микроавтобус «мерседес» на транзитных номерах для проверки документов. Пока 30-летний житель одной из деревень Слуцкого района доставал документы, сотрудник милиции заподозрил, что водитель пьян. Оказалось, автомобиль вовремя не прошел государственную регистрацию, отсутствовал техосмотр. Понимая, что нарушений ПДД предостаточно, мужчина подумал, что можно разрешить возникшую проблему с помощью денег.Отмечается, что от прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался.Возбуждено уголовное дело за покушение на дачу взятки.