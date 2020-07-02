ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Госрегулирование цен на маски и антисептики в Беларуси могут продлить на 90 дней

02.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Госрегулирование цен на маски и антисептики в Беларуси могут продлить на 90 дней

Министерство антимонопольного регулирования и торговли с учетом эпидемиологической ситуации и повышенного спроса инициировало рассмотрение на Коллегии ЕЭК вопроса о продлении срока государственного регулирования цен в Беларуси на средства защиты органов дыхания (маски для индивидуального применения) и дезинфицирующие, антибактериальные, обеззараживающие средства, в том числе гели, спреи. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

Госрегулирование цен на маски и дезинфицирующие средства на срок 90 дней было введено постановлением МАРТ от 6 апреля 2020 года №27. «Срок более 90 календарных дней в течение одного года может быть установлен только по согласованию с Евразийской экономической комиссией. Заседание Коллегии ЕЭК по данному вопросу состоится 7 июля», — рассказали в пресс-службе.

В случае принятия положительного решения в Беларуси еще на 90 дней будет сохранено ценовое регулирование на маски и антисептики. Предельный норматив рентабельности для организаций-производителей будет установлен в размере 10%, предельная максимальная надбавка импортера — тоже 10%. При этом предельную максимальную оптовую надбавку к отпускной цене производителя (импортера) и предельную максимальную торговую надбавку (с учетом оптовой) к отпускной цене производителя (импортера) на эти товары установят в размере 15%.

«Данная мера позволит не допустить спекулятивных мероприятий со стороны хозяйствующих субъектов, сохранить стабильную ценовую ситуацию при реализации средств защиты (масок и дезинфицирующих средств), обеспечив при этом потребительский рынок Беларуси данными товарами. Проведенные 2 июля консультации с экспертами государств — членов ЕАЭС показали предварительное отсутствие замечаний по сохранению ценового регулирования», — отметили в МАРТ.

https://www.belta.by/

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство антимонопольного регулирования и торговли с учетом эпидемиологической ситуации и повышенного спроса инициировало рассмотрение на Коллегии ЕЭК...
 
Новости дня
Новости разные
 
Микроавтобус влетел в грузовик в Воложинском районе: семь человек в больнице
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
02.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика