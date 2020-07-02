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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Помощь спасателей понадобилась рыбаку, который перевернулся на лодке в Шкловском районе ЧП случилось в Шкловском районе в деревне Озерье. По информации МЧС, пожилой мужчина отплыл от берега на 250 метров. В какой-то момент его лодка перевернулась....

ЧП случилось в Шкловском районе в деревне Озерье. По информации МЧС, пожилой мужчина отплыл от берега на 250 метров. В какой-то момент его лодка перевернулась. Доплыть самостоятельно до берега бедолага не мог. В итоге к нему на помощь пришли спасатели. Сотрудники МЧС доставили пенсионера на берег и передали медикам. Сообщается, что после осмотра мужчину отпустили домой, так как в помощи врачей он не нуждался.