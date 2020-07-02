Вместо балльной системы? Предлагают увеличивать штрафы в геометрической прогрессии

Источник материала: Виртуальный Брест

Почему отказались от балльной системы, которая, по заверению ГАИ , должна была предотвратить систематические нарушения? В Администрации президента в качестве причины указали, что «меры были восприняты как карательные». В Академии МВД заявили, что «белорусы к ней не готовы». В сети появилась петиция, предлагающая альтернативу, преследующую ту же цель — исключить систематичность нарушений.





«Проблема состоит в том, что для определенного круга людей, нарушающих правила дорожного движения, предусмотренный законодательством размер штрафа мал и они продолжают нарушать», — аргументируют составители предложения , которое намерены направить в ГУ ГАИ МВД.

Потому предлагают увеличивать штрафы в геометрической прогрессии: «Объявить всем амнистию по нарушениям ПДД , кроме лиц, лишенных права управления транспортным средством. В дальнейшем при нарушении ПДД применять следующий порядок:

— при первом нарушении ПДД инспектор ГАИ предупреждает;

— при втором нарушении ПДД налагается штраф в размере одной базовой величины;

— при третьем — две базовые величины и далее по нарастающей».

По мнению авторов петиции, каждый водитель остановится на своей базовой.