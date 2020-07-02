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Вместо балльной системы? Предлагают увеличивать штрафы в геометрической прогрессии
02.07.2020 16:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Почему отказались от балльной системы, которая, по заверению
«Проблема состоит в том, что для определенного круга людей, нарушающих правила дорожного движения, предусмотренный законодательством размер штрафа мал и они продолжают нарушать», — аргументируют составители
Потому предлагают увеличивать штрафы в геометрической прогрессии: «Объявить всем амнистию по нарушениям
— при первом нарушении ПДД инспектор ГАИ предупреждает;
По мнению авторов петиции, каждый водитель остановится на своей базовой.
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Почему отказались от балльной системы, которая, по заверению ГАИ, должна была предотвратить систематические нарушения? В Администрации президента в качестве...
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