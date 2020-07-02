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Гадюка забралась в ванную мужчины и родила 35 змей
Источник материала: СТВ
Новости Индии. В Индии местный житель нашёл у себя в ванной комнате змею. Пока её ловили, она родила 35 детёнышей.
Как
Прибывшая команда змееловов увидела цепочную гадюку, которая рожала детёнышей. Пока специалисты занимались поимкой змеи, она успела родить 35 малышей. Змееловы забрали всех рептилий и в тот же день выпустили их в лесу.
Стоит отметить, что цепочная гадюка самая распространенная в Южной Азии ядовитая змея и одна из самых опасных.
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Новости Индии. В Индии местный житель нашёл у себя в ванной комнате змею. Пока её ловили, она родила 35 детёнышей. Как сообщает Latest Ly, житель пригорода индийского...
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