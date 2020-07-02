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60-летие отмечает центральный командный пункт ВВС и войск ПВО

02.07.2020 16:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

60-летие отмечает центральный командный пункт ВВС и войск ПВО

Сегодня 60 лет со дня образования отмечает центральный командный пункт ВВС и войск ПВО.

Это соединение можно считать интеллектуальной элитой вооружённых сил нашей страны. Сюда попадают лишь те офицеры, у которых уже есть немалый опыт службы в других частях. В составе дежурных смен и расчётов они обеспечивают управление авиацией и дежурными силами противовоздушной обороны и выполняют боевые задачи даже в мирное время.

Сергей Одинец, начальник центрального командного пункта ВВС и войск ПВО: «Задачи фактически остались прежними с момента формирования и образования, но оснащение командного пункта, которое было изначально, техника прошла глубочайшую модернизацию. Мы переоснастились буквально недавно на новый вид вооружения. На сегодня это командный пункт, оснащённый самым современным белорусского производства вооружением, военной специальной техникой».

Сегодня в торжественной обстановке наградили особо отличившихся офицеров, также им вручили памятные подарки.

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Сегодня 60 лет со дня образования отмечает центральный командный пункт ВВС и войск ПВО. Это соединение можно считать интеллектуальной элитой вооружённых сил нашей...
 
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