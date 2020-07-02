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60-летие отмечает центральный командный пункт ВВС и войск ПВО
Источник материала: ОНТ
Сегодня 60 лет со дня образования отмечает центральный командный пункт ВВС и войск ПВО.
Это соединение можно считать интеллектуальной элитой вооружённых сил нашей страны. Сюда попадают лишь те офицеры, у которых уже есть немалый опыт службы в других частях. В составе дежурных смен и расчётов они обеспечивают управление авиацией и дежурными силами противовоздушной обороны и выполняют боевые задачи даже в мирное время.
Сегодня в торжественной обстановке наградили особо отличившихся офицеров, также им вручили памятные подарки.
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Сегодня 60 лет со дня образования отмечает центральный командный пункт ВВС и войск ПВО. Это соединение можно считать интеллектуальной элитой вооружённых сил нашей...
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