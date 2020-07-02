ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Вспышка бубонной чумы зафиксирована в Монголии

02.07.2020 17:14 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Вспышка бубонной чумы зафиксирована в Монголии

В Западной Монголии, граничащей с Республикой Алтай и Тувой, зафиксирована вспышка бубонной чумы. Власти объявили карантин в регионе. Об этом сообщает Central Asia.

Карантин начался в 10:00 29 июня и продлится неопределенное время. 

Согласно Национальному центру изучения зоонозных инфекций, в больницу доставили 27-летнего мужчину и девушку, чей возраст не уточняется. Молодая женщина находится в критическом состоянии. Она была в прямом контакте с более чем 60 человек и еще 400 — косвенно.

Заражения бубонной чумой произошло через употребление в пищу сырого мяса сурка. 

Ранее вспышка этого заболевания в Монголии была в мае 2019 года. Тогда двое местных жителей умерли после употребления мяса сурков, пойманных во время охоты.

Бубонная чума – заболевание, которые вызывают бактерии Yersinia pestis. Переносчиками являются грызуны и блохи. По данным ВОЗ, болезнь может убить взрослого менее чем за 24 часа, если вовремя не начать лечение.

Фото: Central Asia

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Западной Монголии, граничащей с Республикой Алтай и Тувой, зафиксирована вспышка бубонной чумы. Власти объявили карантин в регионе. Об этом сообщает Central Asia....
 
Новости дня
Новости разные
 
Документы Лукашенко поступили в ЦИК
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
02.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика