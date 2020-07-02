Вспышка бубонной чумы зафиксирована в Монголии

Источник материала: ОНТ

В Западной Монголии, граничащей с Республикой Алтай и Тувой, зафиксирована вспышка бубонной чумы. Власти объявили карантин в регионе. Об этом сообщает Central Asia.

Карантин начался в 10:00 29 июня и продлится неопределенное время.

Согласно Национальному центру изучения зоонозных инфекций, в больницу доставили 27-летнего мужчину и девушку, чей возраст не уточняется. Молодая женщина находится в критическом состоянии. Она была в прямом контакте с более чем 60 человек и еще 400 — косвенно.

Заражения бубонной чумой произошло через употребление в пищу сырого мяса сурка.

Ранее вспышка этого заболевания в Монголии была в мае 2019 года. Тогда двое местных жителей умерли после употребления мяса сурков, пойманных во время охоты.

Бубонная чума – заболевание, которые вызывают бактерии Yersinia pestis. Переносчиками являются грызуны и блохи. По данным ВОЗ, болезнь может убить взрослого менее чем за 24 часа, если вовремя не начать лечение.

Фото: Central Asia

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