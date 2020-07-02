ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко принимает участие в торжественном собрании ко Дню Независимости Беларуси

02.07.2020 17:22 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Лукашенко принимает участие в торжественном собрании ко Дню Независимости Беларуси

Президент Беларуси принимает участие в торжественном собрании, посвященном Дню Независимости Беларуси. Об этом сообщает БЕЛТА.

Мероприятие проходит во Дворце Республики. На нем присутствуют высшие должностные лица, представители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов, члены Национального собрания, представители Молодежного парламента, политических партий, общественных объединений, религиозных конфессий, творческих союзов, а также ветераны Великой Отечественной войны, представители трудовых коллективов, научных учреждений и учебных заведений, представители дипкорпуса.

Так же состоится праздничный концерт мастеров искусств «Магистраль нашей жизни». Сквозной образ концерта – магистраль, белорусский путь, который выбрал белорусский народ, и по которому движется, создавая свою новейшую историю. Эпизоды концерта отражают основные достижения Беларуси.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси принимает участие в торжественном собрании, посвященном Дню Независимости Беларуси. Об этом сообщает БЕЛТА. Мероприятие проходит во Дворце...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вспышка бубонной чумы зафиксирована в Монголии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
02.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика