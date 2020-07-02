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Лукашенко принимает участие в торжественном собрании ко Дню Независимости Беларуси
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси принимает участие в торжественном собрании, посвященном Дню Независимости Беларуси. Об этом
Мероприятие проходит во Дворце Республики. На нем присутствуют высшие должностные лица, представители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов, члены Национального собрания, представители Молодежного парламента, политических партий, общественных объединений, религиозных конфессий, творческих союзов, а также ветераны Великой Отечественной войны, представители трудовых коллективов, научных учреждений и учебных заведений, представители дипкорпуса.
Так же состоится праздничный концерт мастеров искусств «Магистраль нашей жизни». Сквозной образ концерта – магистраль, белорусский путь, который выбрал белорусский народ, и по которому движется, создавая свою новейшую историю. Эпизоды концерта отражают основные достижения Беларуси.
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Президент Беларуси принимает участие в торжественном собрании, посвященном Дню Независимости Беларуси. Об этом сообщает БЕЛТА. Мероприятие проходит во Дворце...
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