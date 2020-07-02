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С тренажёрным залом и зоной сухого плавания. В 46-й могилёвской школе открыли новый бассейн
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Тренажерный зал, зона сухого плавания, площадки для занятий мини-футболом и волейболом и семь современных дорожек. В 46-й могилевской школе теперь есть свой бассейн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Протяженность плавательных дорожек – 25 метров, есть отдельная чаша для самых маленьких посетителей.
Бассейн стал вторым этапом проекта «Умная школа». Учебное заведение на 1020 мест в могилевском микрорайоне Казимировка открыли в сентябре 2019 года.
Наталья Белько, жительница Могилева:
Надежда Мешкова, директор могилевской средней школы № 46:
Леонид Заяц, председатель Могилевского облисполкома:
Микрорайон Казимировка – самый молодой в городе. Сегодня здесь проживает более 30 тысяч человек. За последние годы здесь построили детский сад и современную школу. А уже совсем скоро свои двери откроет и новая поликлиника.
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Новости Беларуси. Тренажерный зал, зона сухого плавания, площадки для занятий мини-футболом и волейболом и семь современных дорожек. В 46-й могилевской школе теперь...
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