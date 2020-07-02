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С тренажёрным залом и зоной сухого плавания. В 46-й могилёвской школе открыли новый бассейн

02.07.2020 19:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Тренажерный зал, зона сухого плавания, площадки для занятий мини-футболом и волейболом и семь современных дорожек. В 46-й могилевской школе теперь есть свой бассейн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С тренажёрным залом и зоной сухого плавания. В 46-й могилёвской школе открыли новый бассейн

Спортивный комплекс планируют использовать не только как учебную базу. Он будет открыт для всех желающих.

Протяженность плавательных дорожек – 25 метров, есть отдельная чаша для самых маленьких посетителей.

С тренажёрным залом и зоной сухого плавания. В 46-й могилёвской школе открыли новый бассейн

С тренажёрным залом и зоной сухого плавания. В 46-й могилёвской школе открыли новый бассейн

Бассейн стал вторым этапом проекта «Умная школа». Учебное заведение на 1020 мест в могилевском микрорайоне Казимировка открыли в сентябре 2019 года.

С тренажёрным залом и зоной сухого плавания. В 46-й могилёвской школе открыли новый бассейн

Наталья Белько, жительница Могилева:
Мы проживаем в этом районе. Очень актуальны и школа, и бассейн в школе тоже. Надеюсь, будем ходить в бассейн всей семьей, развиваться.

С тренажёрным залом и зоной сухого плавания. В 46-й могилёвской школе открыли новый бассейн

Надежда Мешкова, директор могилевской средней школы № 46:
Наша школа стала полноценным социокультурным и спортивным центром микрорайона Казимировка, где каждый ребенок и взрослый может найти себе занятие по-душе. А это, я считаю, и есть формирование здорового образа жизни нашего молодого поколения.

С тренажёрным залом и зоной сухого плавания. В 46-й могилёвской школе открыли новый бассейн

Леонид Заяц, председатель Могилевского облисполкома:
Мы будем прикладывать все усилия, чтобы охватить в целом город Могилев, Могилевскую область объектами социальной сферы, объектами спорта для того, чтобы человек был сильнее и здоровее.

С тренажёрным залом и зоной сухого плавания. В 46-й могилёвской школе открыли новый бассейн

Микрорайон Казимировка – самый молодой в городе. Сегодня здесь проживает более 30 тысяч человек. За последние годы здесь построили детский сад и современную школу. А уже совсем скоро свои двери откроет и новая поликлиника.

Люди в материале: Наталья Белько, Леонид Заяц, Надежда Мешкова

 
Теги: Могилев
 
 
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