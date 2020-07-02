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В Нидерландах автомобиль на большой скорости протаранил здание начальной школы
Источник материала: СТВ
Новости Нидерландов. Легковой автомобиль протаранил здание начальной школы в Нидерландах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло в провинции Северная Голландия.
На большой скорости машина врезалась в здание и проехала по коридору. В этот момент в спортивном зале проходил прощальный вечер для учеников, которые завершили начальные классы.
Обошлось без пострадавших. Полицейские эвакуировали из здания детей и преподавателей. Водителя задержали. Был инцидент случайностью или спланированной атакой – пока неизвестно.
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Новости Нидерландов. Легковой автомобиль протаранил здание начальной школы в Нидерландах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло в провинции...
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