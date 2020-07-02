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«Значит 11 лет этому деревцу». Лесничий показал, как легко можно посчитать возраст дерева
Источник материала: СТВ
На стыке трех границ – белорусской, польской и литовской – около девяти тысяч гектаров леса, больше половины которого – национальный ландшафтный заказник «Гродненская пуща», плюс знаменитый Августовский канал. И лишь малую часть лесных угодий может эксплуатировать Сопоцкинское лесничество. Вот за такой ценный участок назначили отвечать Вячеслава Завадского. У лесничего четкий план: молодые деревья растут, старые спиливаются – все строго по графику.
А вот таким лес станет через 40 лет. Цифра точная. Ведь Вячеслав высаживал эти деревья своими руками, когда только пришел работать в лесничество.
Вячеслав Завадский:
Вячеслав Завадский:
В кабинете сидеть некогда, да он и не любит. Зимой – реализация новогодних елей, весной – посадка леса, летом – пожаробезопасность, осенью – сбор семян. А заботиться о лесном фонде, ухаживать за ним, заготавливать древесину, поддерживать порядок надо круглый год. А еще в лесном деле, пожалуй, 1000 и 1 нюанс, который надо знать. Вот, например, старое дерево здесь оставили неслучайно.
Вячеслав Завадский:
А еще охотничья деятельность и туристическая. Ведь в леса на территории безвизовой зоны, посмотреть на белорусскую природу едут тысячи иностранцев. Сопоцкинское лесничество обслуживает веломаршруты.
Вячеслав Завадский:
Галина Буро, СТВ:
Вячеслав Завадский:
Галина Буро:
Вячеслав Завадский:
Вячеслав Завадский:
Пожалуй, из-за такой любви к делу, герои нашего сюжета и стали лучшими в этом самом деле. Они профессионалы. А уважение коллег и доверие начальства подкреплены и документально – правом зваться «Человек года Гродненской области».
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На стыке трех границ – белорусской, польской и литовской – около девяти тысяч гектаров леса, больше половины которого – национальный ландшафтный заказник...
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