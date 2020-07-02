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«Значит 11 лет этому деревцу». Лесничий показал, как легко можно посчитать возраст дерева

02.07.2020 19:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

На стыке трех границ – белорусской, польской и литовской – около девяти тысяч гектаров леса, больше половины которого – национальный ландшафтный заказник «Гродненская пуща», плюс знаменитый Августовский канал. И лишь малую часть лесных угодий может эксплуатировать Сопоцкинское лесничество. Вот за такой ценный участок назначили отвечать Вячеслава Завадского. У лесничего четкий план: молодые деревья растут, старые спиливаются – все строго по графику.     

«Значит 11 лет этому деревцу». Лесничий показал, как легко можно посчитать возраст дерева
 
Вячеслав Завадский, лесничий Сопоцкинского лесничества Гродненского лесхоза:  
Таких деревцев на гектар высаживаем 8 тысяч. Это однолетние сеянцы сосны.  

«Значит 11 лет этому деревцу». Лесничий показал, как легко можно посчитать возраст дерева

А вот таким лес станет через 40 лет. Цифра точная. Ведь Вячеслав высаживал эти деревья своими руками, когда только пришел работать в лесничество.  

«Значит 11 лет этому деревцу». Лесничий показал, как легко можно посчитать возраст дерева

Вячеслав Завадский: 
Посадили однолетними сеянцами, вот такими маленькими, как вы видели, однолетними сеянцами, лес восстановили. И вот в данный момент вы видите, какой он уже вырос.  

«Значит 11 лет этому деревцу». Лесничий показал, как легко можно посчитать возраст дерева

Кстати, как посчитать возраст дерева, лесничий тоже показал.   

Вячеслав Завадский:   
Вот, один год, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десятый – почки пустили. Десять лет и плюс однолетние сеянцы – это значит 11 лет этому деревцу.    

«Значит 11 лет этому деревцу». Лесничий показал, как легко можно посчитать возраст дерева

В кабинете сидеть некогда, да он и не любит. Зимой – реализация новогодних елей, весной – посадка леса, летом – пожаробезопасность, осенью – сбор семян. А заботиться о лесном фонде, ухаживать за ним, заготавливать древесину, поддерживать порядок надо круглый год. А еще в лесном деле, пожалуй, 1000 и 1 нюанс, который надо знать. Вот, например, старое дерево здесь оставили неслучайно.       

«Значит 11 лет этому деревцу». Лесничий показал, как легко можно посчитать возраст дерева

Вячеслав Завадский:
Оставляем деревья для биоразнообразия. И мы видим вот это дерево. Оно свою функцию выполняет. Это не только, чтобы потом семена были, а чтобы и какая-то птица тоже могла вывести. Мы вот видим дупла. Значит, в них кто-то живет. А птица есть в лесу, значит меньше вредителей.     

А еще охотничья деятельность и туристическая. Ведь в леса на территории безвизовой зоны, посмотреть на белорусскую природу едут тысячи иностранцев. Сопоцкинское лесничество обслуживает веломаршруты.   

«Значит 11 лет этому деревцу». Лесничий показал, как легко можно посчитать возраст дерева

Вячеслав Завадский:  
Дорожка эта соединяет реку Неман и Польшу. Лесники всегда поддерживают в порядке ее, убирают упавшие сучья, где надо подровняют, подсыплют. Такова наша работа.    

Галина Буро, СТВ:  
Вы сами опробовали маршрут.    

«Значит 11 лет этому деревцу». Лесничий показал, как легко можно посчитать возраст дерева

Вячеслав Завадский:  
Мы сами на велосипеде постоянно пробуем, с семьей выезжаю в выходные дни, приедут внуки, дети, на велосипед – и катаемся.    

Галина Буро:  
Хороший веломаршрут? 

Вячеслав Завадский:
Очень хороший. Кто проезжал, все довольны люди.    

«Значит 11 лет этому деревцу». Лесничий показал, как легко можно посчитать возраст дерева

Вячеслав признается, главный постулат лесничего, как у врача, – не навреди. Он, скорее, хранитель леса. И это семейное.   

Вячеслав Завадский:  
С детства жил, рос в лесу, отец лесником работал, тоже с отцом в лесу часто бывал, видел работу, представлял эту работу. И поступил, и отучился, и стал работать. Я стараюсь относиться добросовестно к работе, делать так, как положено. Надо работать так, чтобы было приятно, а не тяжело. 

«Значит 11 лет этому деревцу». Лесничий показал, как легко можно посчитать возраст дерева

Пожалуй, из-за такой любви к делу, герои нашего сюжета и стали лучшими в этом самом деле. Они профессионалы. А уважение коллег и доверие начальства подкреплены и документально – правом зваться «Человек года Гродненской области».     

«Ещё при царе был объездчиком». Белорусская династия лесников, которой более 150 лет, живёт под Бегомлем (читать далее).   

Люди в материале: Вячеслав Завадский, Галина Буро

 
 
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На стыке трех границ – белорусской, польской и литовской – около девяти тысяч гектаров леса, больше половины которого – национальный ландшафтный заказник...
 
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