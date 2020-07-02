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Под Слонимом пьяный водитель не справился с управлением и перевернулся
Источник материала: БTИнцидент произошел накануне неподалеку от райцентра. По предварительной информации, местный житель двигался по трассе Е85 Гродно - Барановичи. В какой-то момент водитель съехал в кювет, машина перевернулась. Сам шофер не пострадал. Сообщается, что в крови мужчины было обнаружено 1,6 промилле алкоголя.
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Инцидент произошел накануне неподалеку от райцентра. По предварительной информации, местный житель двигался по трассе Е85 Гродно - Барановичи. В какой-то момент...
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