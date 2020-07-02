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Под Слонимом пьяный водитель не справился с управлением и перевернулся

02.07.2020 19:10 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Инцидент произошел накануне неподалеку от райцентра. По предварительной информации, местный житель двигался по трассе Е85  Гродно - Барановичи. В какой-то момент водитель  съехал в кювет, машина перевернулась. Сам шофер не пострадал. Сообщается, что в крови мужчины было обнаружено 1,6 промилле алкоголя.
 
Теги: Гродно
 
 
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Инцидент произошел накануне неподалеку от райцентра. По предварительной информации, местный житель двигался по трассе Е85  Гродно - Барановичи. В какой-то момент...
 
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