Источник материала: Новости Волковыска

Среднестатистический украинец за год съедает около 15 килограммов сала, в то время как житель Евросоюза – около 45, Беларуси – 38, России – 30.

Об этом свидетельствуют данные Ассоциации мясной отрасли, передают украинские интернет-источники.

Сокращение потребление сала в Украине привело также к сокращению отрасли. Отмечается, что сейчас в Украине содержат всего около 5 миллионов свиней, а еще пять лет назад эта цифра приближалась к 8 миллионам.

Эксперты уверяют, что по самым оптимистичным прогнозам такая тенденция сохранится в ближайшие 10 лет.