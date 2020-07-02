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Лягушка составила парням компанию на рыбалке (ВИДЕО)

02.07.2020 22:00 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лягушка составила парням компанию на рыбалке (ВИДЕО)

К компании друзей на рыбалке присоединилась лягушка. Видео размещено на YouTube.


Забавный момент был заснят на берегу реки в Онтарио (Канада). Один из парней, 18-летний Доусон Яношита, назвал лягушку Хьюбертом.

Друзья смастерили новому другу миниатюрную удочку. На ролике кажется, что Хьюберт наслаждается рыбалкой и ветерком. 

Фото: safereactor.cc

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К компании друзей на рыбалке присоединилась лягушка. Видео размещено на YouTube. Забавный момент был заснят на берегу реки в Онтарио (Канада). Один из парней, 18-летний...
 
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