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Правительство представило на рассмотрение главы государства проект указа о господдержке пенсионеров
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Правительство представило на рассмотрение главы государства проект указа о господдержке пенсионеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, документ продлевает право тех, кто уже на пенсии, проезжать в поездах региональных линий экономкласса, в пригородных автобусах и на водном транспорте – за полцены.
Вопрос поддержки был анонсирован во время недавнего посещения главой государства Светлогорского района. Тогда Александру Лукашенко доложили об обращениях пенсионеров с просьбой продлить ежегодную сезонную скидку на месяц. Президент предложение поддержал.
Светалана Есьман, заместитель начальника главного управления экономики и финансов Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:
50-процентной скидкой на проезд пенсионеры смогут пользоваться каждый год с 1 мая по 31 октября.
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Новости Беларуси. Правительство представило на рассмотрение главы государства проект указа о господдержке пенсионеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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