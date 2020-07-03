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Принц Гарри записал видеообращение по случаю дня рождения принцессы Дианы

03.07.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Принц Гарри записал видеообращение по случаю дня рождения принцессы Дианы

Ежегодная премия Diana Memorial Award была основана после смерти принцессы Дианы в 1999 году. В этом году она проходила онлайн из-за пандемии. Принц Гарри записал видеообращение для победителей премии. Видео опубликовано в Instagram The Diana Award.

1 июля Диане, принцессе Уэльской, могло бы исполниться 59 лет. 

Премия, названная в ее честь, присуждается молодым людям в возрасте от 9 до 25 лет за выдающиеся достижения. Это должны быть бескорыстные поступки, совершенные на благо общества или природы. 

Принц Гарри от своего имени и имени брата, принца Уильяма, присоединился к церемонии награждения и обратился с речью. В ней он отметил, что знает, как его мама вдохновляет многих. Она никогда не искала легких или удобных путей. Она вступалась за всех, кто в этом нуждался. И сегодня она бы отставила права многих.

По словам принца, сейчас во всем мире преобладает гнев, рознь, изоляция. Однако он видит надежду в людях, которые были отмечены премией.  

«У мира есть будущее и возможности для исцеления, потому что он в ваших руках», – отметил он.

В конце речи он заявил о полной поддержке движения Black Lives Matter.

Фото: AP Photo / Kirsty Wigglesworth 

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Ежегодная премия Diana Memorial Award была основана после смерти принцессы Дианы в 1999 году. В этом году она проходила онлайн из-за пандемии. Принц Гарри записал...
 
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