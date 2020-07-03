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На «Доске позора» частники и профессионалы - дипломаты, таксисты, водители грузовиков

03.07.2020 08:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За последние две недели «Доску позора» буквально завалили фотографиями паркунов. Среди них традиционно преобладает частные авто, но довольно много профессионалов — есть такси, грузовики и даже диптранспорт!

В Минске на проспекте Независимости, в местом проезде возле домов 78а и 80 в неположенном месте постоянно паркуются автомобили. Один из последних — Mercedes, из-за которого не могла проехать к больному скорая. Медики были вынуждены идти к пациенту пешком.


Центр Минска, проспект Независимости, 60. Под знаком, запрещающим остановку и стоянку, стоит Audi с посольскими номерами. Очевидец сообщает, что автомобиль находился там минут десять. Кстати, в этом месте довольно часто паркуются машины.


Снова столица, проспект Дзержинского, 119. Очевидец сообщает, что свободных мест для парковки авто было достаточно, но водитель этой малолитражки захотел поставить ее именно так — прямо на зебре посреди дороги.


С Заводском районе Минска на Партизанском проспекте возле универсама «Рублевский» грузовик с вышкой заехал одним колесом на тротуар и перекрыл движение пешеходам.


Минск, улица Карвата, 29а. Автомобили стали так, что перекрыли подъезд к мусорным бакам.


Это улица Бахарова 93/1, к сожалению, город читатель не указал. Вопиющий факт нарушения ПДД: автомобиль с будкой заехал на тротуар по зебре. Теперь пешеходов из-за габаритов машины не видно, а детей — и подавно. Опасная ситуация.


Прямо к 9 подъезду дома 78 по улице Рафиева в Минске заехал автомобиль. Наверное, будь дверные проемы в здании чуть шире, водитель въехал бы прямо к лифту.


Массовый автопсихоз случился у водителей в Минске на улице Кунцевщина, между домами 23 и 25. Десять автомобилей припарковались на небольшом клочке зеленой зоны.


Любители выставить ногу из салона на травку есть и на улице Бурдейного возле дома 43а в Минске.


И снова среди паркунов «Яндекс.Такси». Минск, улица Слободская, 69, где водитель не придумал ничего лучше, как заехать задними колесами на тротуар, а пешеход не трамвай — обойдет.


Еще одни профи, на грузовике, перевозящим окна припарковался на тротуаре на улице Харьковской возле дома 58 в Минске.


Наши дорогие читатели, давайте будем бороться с «паркунами» вместе. Присылайте их фото на «Доску позора». Делайте фото так, чтобы был виден номер авто. Не забывайте указывать адрес, где вы увидели нарушителя.

Напомним, факты нарушений ПДД водителями с «Доски позора» регистрируются в ГАИ, по ним будут проводить проверку. За нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства предусмотрена ответственность по ст. 18.22 КоАП Беларуси. За это нарушение ГАИ может вынести предупреждение или дать штраф в размере одной базовой величины (БВ сегодня — 27 рублей).

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Теги: Минск
 
 
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За нарушение правил парковки и стоянки ГАИ может вынести предупреждение или дать штраф в размере одной базовой величины.
 
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