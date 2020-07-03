|
На «Доске позора» частники и профессионалы - дипломаты, таксисты, водители грузовиков
Источник материала: Tut.by
За последние две недели
В Минске на проспекте Независимости, в местом проезде возле домов 78а и 80 в неположенном месте постоянно паркуются автомобили. Один из последних — Mercedes, из-за которого не могла проехать к больному скорая. Медики были вынуждены идти к пациенту пешком.
Центр Минска, проспект Независимости, 60. Под знаком, запрещающим остановку и стоянку, стоит Audi с посольскими номерами. Очевидец сообщает, что автомобиль находился там минут десять. Кстати, в этом месте довольно часто паркуются машины.
Снова столица, проспект Дзержинского, 119. Очевидец сообщает, что свободных мест для парковки авто было достаточно, но водитель этой малолитражки захотел поставить ее именно так — прямо на зебре посреди дороги.
С Заводском районе Минска на Партизанском проспекте возле универсама «Рублевский» грузовик с вышкой заехал одним колесом на тротуар и перекрыл движение пешеходам.
Минск, улица Карвата, 29а. Автомобили стали так, что перекрыли подъезд к мусорным бакам.
Это улица Бахарова 93/1, к сожалению, город читатель не указал. Вопиющий факт нарушения ПДД: автомобиль с будкой заехал на тротуар по зебре. Теперь пешеходов из-за габаритов машины не видно, а детей — и подавно. Опасная ситуация.
Прямо к 9 подъезду дома 78 по улице Рафиева в Минске заехал автомобиль. Наверное, будь дверные проемы в здании чуть шире, водитель въехал бы прямо к лифту.
Массовый автопсихоз случился у водителей в Минске на улице Кунцевщина, между домами 23 и 25. Десять автомобилей припарковались на небольшом клочке зеленой зоны.
Любители выставить ногу из салона на травку есть и на улице Бурдейного возле дома 43а в Минске.
И снова среди паркунов «Яндекс.Такси». Минск, улица Слободская, 69, где водитель не придумал ничего лучше, как заехать задними колесами на тротуар, а пешеход не трамвай — обойдет.
Еще одни профи, на грузовике, перевозящим окна припарковался на тротуаре на улице Харьковской возле дома 58 в Минске.
Наши дорогие читатели, давайте будем бороться с «паркунами» вместе. Присылайте их фото на
Напомним, факты нарушений ПДД водителями с «Доски позора» регистрируются в ГАИ, по ним будут проводить проверку. За нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства предусмотрена ответственность по ст. 18.22 КоАП Беларуси. За это нарушение ГАИ может вынести предупреждение или дать штраф в размере одной базовой величины (БВ сегодня — 27 рублей).
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За нарушение правил парковки и стоянки ГАИ может вынести предупреждение или дать штраф в размере одной базовой величины.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)