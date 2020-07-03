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Ученый рассказал, кого могут встретить люди на Марсе

03.07.2020 10:10 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ученый рассказал, кого могут встретить люди на Марсе

По мере освоение космоса человечество может встретиться с новыми формами жизни. При этом на Марсе ими могут быть организмы, занесенные с Земли космическими аппаратами и изменившиеся под влиянием условий на Красной планете. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на слова директора Института медико-биологических проблем РАН Олега Орлова.

Ученый добавил, что для первых землян, ступивших на поверхность Марса, встреча с инопланетными формами жизни не должна быть неожиданной.

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По мере освоение космоса человечество может встретиться с новыми формами жизни. При этом на Марсе ими могут быть организмы, занесенные с Земли космическими...
 
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