Ученый рассказал, кого могут встретить люди на Марсе

Источник материала: ОНТ

По мере освоение космоса человечество может встретиться с новыми формами жизни. При этом на Марсе ими могут быть организмы, занесенные с Земли космическими аппаратами и изменившиеся под влиянием условий на Красной планете. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на слова директора Института медико-биологических проблем РАН Олега Орлова.

Ученый добавил, что для первых землян, ступивших на поверхность Марса, встреча с инопланетными формами жизни не должна быть неожиданной.

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