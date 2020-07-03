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«Ухаживаю за ними, как за маленькими детками». Белоруска больше 20 лет работает телятницей

03.07.2020 10:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 250 телят МТК «Львовка» свою кормилицу узнают по голосу. Больше 20 лет Янина Калейник начинает работу в 6:30 утра с ясельной группы – этим малышам меньше месяца от роду. Теленок каждый день должен набирать около 900 граммов веса. Ее подопечные всегда в лидерах. И дело не в особом молоке или корме, скорее в добросовестном подходе и ласковом слове.     

«Ухаживаю за ними, как за маленькими детками». Белоруска больше 20 лет работает телятницей

Янина Калейник, животновод СКУП «Волковысское»:  
Наносить сено, убрать старое сено, концентраты раздать, попоить два раза молочком, стены почистить, подослать. Все в наши обязанности входит. Я ухаживаю за ними, как за маленькими детками.  

«Ухаживаю за ними, как за маленькими детками». Белоруска больше 20 лет работает телятницей

Янина Калейник сама уже не вспомнит, как пути привели ее на ферму сельхозпредприятия «Волковысское». Наверное, так должно было случиться. Сама местная, она работала то на стройке, то на поле. Но к тому не лежала душа. А здесь с телятами буквально с первого дня нашла общий язык.  

«Ухаживаю за ними, как за маленькими детками». Белоруска больше 20 лет работает телятницей

Янина Калейник:  
Я пришла на ферму, мне было 33 года. Я очень рада, что попала к маленьким телятам. Люблю животных.   

«Ухаживаю за ними, как за маленькими детками». Белоруска больше 20 лет работает телятницей

Так и стала незаменимым работником. Коллеги говорят, успевает везде: и дома держит хозяйство, и двоих детей воспитала, и на работе лучшие показатели. Хотя два года уже на пенсии, продолжает трудиться – на ферме не спешат ее отпускать.

«Ухаживаю за ними, как за маленькими детками». Белоруска больше 20 лет работает телятницей

Юрий Рамук, заведующий МТК «Львовка» СКУП «Волковысское»:
Будем стараться ее удержать подольше. Такие телятницы, как она, чтобы еще таких пару человек, можно было бы половину штата фермы сократить.  

Уважение коллег и доверие начальства подкреплены и документально – правом зваться «Человек года Гродненской области».      

Люди в материале: Янина Калейник, Юрий Рамук

 
 
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Новости Беларуси. 250 телят МТК «Львовка» свою кормилицу узнают по голосу. Больше 20 лет Янина Калейник начинает работу в 6:30 утра с ясельной группы – этим малышам...
 
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