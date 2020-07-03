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«Ухаживаю за ними, как за маленькими детками». Белоруска больше 20 лет работает телятницей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 250 телят МТК «Львовка» свою кормилицу узнают по голосу. Больше 20 лет Янина Калейник начинает работу в 6:30 утра с ясельной группы – этим малышам меньше месяца от роду. Теленок каждый день должен набирать около 900 граммов веса. Ее подопечные всегда в лидерах. И дело не в особом молоке или корме, скорее в добросовестном подходе и ласковом слове.
Янина Калейник, животновод СКУП «Волковысское»:
Янина Калейник сама уже не вспомнит, как пути привели ее на ферму сельхозпредприятия «Волковысское». Наверное, так должно было случиться. Сама местная, она работала то на стройке, то на поле. Но к тому не лежала душа. А здесь с телятами буквально с первого дня нашла общий язык.
Так и стала незаменимым работником. Коллеги говорят, успевает везде: и дома держит хозяйство, и двоих детей воспитала, и на работе лучшие показатели. Хотя два года уже на пенсии, продолжает трудиться – на ферме не спешат ее отпускать.
Юрий Рамук, заведующий МТК «Львовка» СКУП «Волковысское»:
Уважение коллег и доверие начальства подкреплены и документально – правом зваться «Человек года Гродненской области».
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Новости Беларуси. 250 телят МТК «Львовка» свою кормилицу узнают по голосу. Больше 20 лет Янина Калейник начинает работу в 6:30 утра с ясельной группы – этим малышам...
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