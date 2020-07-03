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Такси по болоту, целебные криницы, подвесные мосты и тысячи редких птиц: каким бывает отдых в Беларуси
Источник материала: СТВ
Валдайский ледник щедро наградил Беларусь реками-озерами, за что нас по праву называют Синеокой, легкими Европы, краем клюквы и зубров.
Есть у нас и свои Мальдивы! Космический ландшафт находится в районе деревни Хотиново Любанского района. Когда-то здесь добывали известь для строительного комбината. Но у природы были другие планы...
Но нырять, как на Нарочи, не получится. Глубина 40 метров, а прогревается вода всего на 2. Купаться в изумрудной воде строго запрещено, но фото получаются, действительно, драгоценными!
Беловежская пуща. Реликтовый лес Европы, заповедная даль, наследие ЮНЕСКО и наша гордость. За силами и вдохновением сюда приезжают сотни туристов. Не перестает вести фотоохоту и Ирена Гудиевская. Вековую печаль она запечатлела в разные поры года.
Проекту «Символы Беларуси. В поисках» уже 7 лет. Атмосферные кадры с васильковыми полями, янтарным льном и кувшинками увидели уже в 10 странах. Но фотограф хочет показать уникальность нашей земли не иностранцам, а прежде всего научить ценить свое белорусов. И в этих кадрах, в которых застыла первозданная красота, ей удается.
Еще один символ – белорусские болота. Наше «богатство» площадью 1,7 миллиона гектаров очищает атмосферу, как 20 миллионов гектаров леса. А Ельню справедливо назвать Другой Планетой. Причем для туристов здесь созданы все условия – экотропа, наблюдательные вышки, болотоступы и даже местное такси – болотоход!
Иван Борок, директор республиканского ландшафтного заказника «Ельня»:
Наполнять корзины клюквой можете не только на Ельне, но и на Полесье. Ольманские болота также чудо природы. В этих же краях Белорусская Амазония, край пойменных дубрав – Национальный парк Припятский. Стать ближе к дикой природе и посмотреть на косуль, оленей и другую живность поможет сафари-парк.
За последние годы инфраструктура в заповедных зонах выросла в разы. Стать ближе к природе помогут байдарки, велодорожки, экотропы. В этом плане интересен Березинский заповедник и Налибокская пуща. В последнюю, к слову, год назад завезли диких лошадей тарпанов. Идеальное место для выходного дня.
Воспарить над синей гладью и расправить крылья помогут подвесные мосты. Самый впечатляющий находится в одноименном городе Мосты. 193 метра в воздухе сулят удачу. Здесь вешают замочки молодожены и загадывают желания.
Волшебные свойства есть и у наших родников. Студеные слезы забирают все плохое и наполняют силами. Один из таких чудотворных источников располагается под Славгородом. На Маковей на Голубую криницу приезжают сотни паломников.
Александра Володина:
Вы даже не представляете, какие сюрпризы вас ожидают в разных уголках родной страны... Самое время отправиться всей семьей в путешествие по Синеокой.
Ирина Воронович:
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Такси по болоту, целебные криницы, подвесные мосты и тысячи редких птиц: каким бывает отдых в Беларуси
Валдайский ледник щедро наградил Беларусь реками-озерами, за что нас по праву называют Синеокой, легкими Европы, краем клюквы и зубров. Более 11 тысяч озер и почти в...
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